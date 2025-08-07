Ludwigshafen – Zwei Tage in der Steinzeit verbringen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren können am

Donnerstag, 14., und Freitag, 15. August 2025, im Wildpark tief in die Welt der Steinzeitmenschen eintauchen.

An beiden Tagen erfahren die Teilnehmer*innen jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr,

wie sich das Leben in der Alt- und Mittel- bis hin zur Jungsteinzeit angefühlt haben könnte. Angeleitet von Ulli Zabel,

von AGROPLAN Büro für Agrarökologie und Landschaftspflege Neustadt, stellen die Teilnehmer*innen beispielsweise

Farbpulver sowie Steinzeitkleber selbst her und basteln mit Feuerstein und Zunderschwamm ein "Steinzeitfeuerzeug".

Treffpunkt für die zweitägige Einheit ist vor dem Haus der Naturpädagogik.

Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 erforderlich.

Die Kosten für beide Tage betragen insgesamt 80 Euro pro Teilnehmer*in.

Die Kinder und Jugendlichen bringen ihre Verpflegung selbst mit.

Quelle: Stadt Ludwigshafen