Ludwigshafen – Vietnamesische Meditation Thien-Dia im hack-museumsgARTen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ton-Vinh Trinh-Do lädt am Donnerstag, 14. August 2025, um 17 Uhr zu einer vietnamesischen Atem- und Meditationsübung “Thien Dia” in den hack-museumsgARTen ein.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ton-Vinh Trinh-Do lädt am Donnerstag, 14. August 2025, um 17 Uhr zu einer vietnamesischen Atem- und Meditationsübung “Thien Dia” in den hack-museumsgARTen ein.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
>> News einsenden | >> Werbung schalten
>> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.