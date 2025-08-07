Ludwigshafen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (06.08.2025), gegen 16 Uhr, war der Fahrer eines schwarzen Audi A4 mit polnischen Kennzeichen auf der B44 in Richtung Mannheim unterwegs, als er an der Abfahrt zur Heinigstraße mit einem Verkehrsschild kollidierte. Hierbei lösten sich Teile seines Fahrzeuges, welcher ein unmittelbar hinter dem Audi fahrender, 45-jähriger Autofahrer überfuhr. Der Fahrer des Audi stellte sein Fahrzeug an der Tankstelle in der Heinigstraße ab und lief in Richtung Heinigstraße davon.

Er wurde als circa 60 Jahre alt, mit weißen Haaren und einem schwarz-weißen Hund beschrieben. Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten, polnischen Kennzeichen nicht auf den Audi ausgegeben sind. Aufgrund dessen wurde das Auto sichergestellt.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz