Ludwigshafen – Städtischer Podcast: Die spannende Geschichte des Ebertparks

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Er ist einer der schönsten Orte in Ludwigshafen und ein erholsamer Platz für Jung und Alt: Der Ebertpark wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Über seine bewegte Geschichte und über viele Anekdoten rund um seine Entstehung berichtet Dr. Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs in Ludwigshafen, in der neuesten Folge von “Ludwigshafen, schon gehört? Der Podcast der Stadtverwaltung”.

Im Mai 1925 öffnete der Park feierlich seine Pforten und wurde schnell auch über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Doch wie kam es überhaupt zu seiner Entstehung? Wie wurde das Ganze finanziert? Und was machte den Park auf Anhieb besonders? Diese und weitere Fragen beantwortet Mörz und taucht mit den Hörer*innen ein in die Welt der goldenen Zwanziger in der Stadt am Rhein.

Zudem spricht er über die schrittweise Erweiterung des Parks über die vielen Jahrzehnte hinweg und die Schaffung immer neuer Highlights wie einem Bärengehege oder verschiedene Schaugärten. Auch die Rolle des Ebertparks heute und in Zukunft ordnet Mörz ein und gibt auch Einblicke in seine persönlichen Verbindungen zum Ebertpark.

“Ludwigshafen, schon gehört? – der Podcast der Stadtverwaltung” kann überall dort gehört werden, wo es Podcasts gibt, ist auf www.ludwigshafen.de verfügbar und kann auch auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen angehört werden.

