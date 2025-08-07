Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – "LitMus – Literatur und Musik in der Stadtbibliothek", die

gemeinsame Reihe von Stadtbibliothek und Kultur Rhein Neckar e.V., ist zurück aus der Sommerpause.

Am Donnerstag, 28. August 2025, um 19.30 Uhr liest Regina Pietsch in der

Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, aus ihrem Debütroman

"Sommerkinder". Begleitet wird sie dabei von Olaf Schönborn auf dem Saxophon.

Allgäu, 1916: Die junge Lehrerin Johanna wird gedrängt, den Witwer Karl zu heiraten und sich um seine sechs Kinder zu

kümmern. Sie lässt ihr bisheriges Leben hinter sich und gerät bald in einen inneren Konflikt zwischen Pflicht, Überforderung und eigenen Sehnsüchten – besonders, als Karls bester Freund Simon in ihr Leben tritt. Mit dem Aufstieg des

Nationalsozialismus verschärfen sich die Spannungen in der Familie.

"Sommerkinder" erzählt die Geschichte einer Frau, die in bewegten Zeiten für ihre Familie – und sich selbst – kämpft. Regina Pietsch, 1962 geboren, lebt mit ihrer Familie im Rhein- Pfalz-Kreis. Das Schreiben begleitet sie seit vielen Jahren – ob Gedichte, autobiografische Texte oder kurze Erzählungen.

Mit "Sommerkinder" verarbeitet sie eine wahre Begebenheit aus dem Familienkreis und setzt Frauen ein literarisches Denkmal, die in schwierigen Zeiten über sich hinausgewachsen sind.

Band zwei ist bereits in Arbeit.

Olaf Schönborn, Saxophonist aus Ludwigshafen, studierte Jazz in Mannheim und in den USA. Er ist in unterschiedlichsten

musikalischen Projekten aktiv – von Weltmusik bis Big Band – und auf zahlreichen internationalen Bühnen aufgetreten, unter anderem beim Montreux Jazz Festival, in Peking oder Edinburgh. Er ist Mitbegründer der Labels JAZZ’n’ARTS und

RODENSTEIN RECORDS und als Theatermusiker unter anderem am Nationaltheater Mannheim tätig.

Der Abend wird moderiert von Peter Hildebrandt. Der Förderkreis der Stadtbibliothek wird mit Getränken und kleinen

Snacks für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Der Eintritt ist frei;

Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2605 oder per E-Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen