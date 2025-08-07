Ludwigshafen – KVD stellt Hund nach Beißvorfall sicher

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwoch-nachmittag, 6. August 2025, einen Hund in Oggersheim sichergestellt. Die Polizei war vor Ort, rief einen Krankenwagen und zog den KVD hinzu, weil das Tier eine Frau an Bauch, Arm und Wade verletzt hatte. Vorausgegangen war ein Streit mit der Besitzerin des Hundes, bei dem die später Geschädigte die Hundebesitzerin festgehalten und bedroht haben soll. Daraufhin habe der Hund die Frau angesprungen und verletzt. Gegenüber dem KVD gab die Hundebesitzerin an, dass sie das Tier seit zwei Jahren nicht angemeldet habe und für diese Zeitspanne auch keine Hundesteuer entrichtet habe. Die Einsatzkräfte stellten den Hund sicher, der von der Tierrettung der Feuerwehr ins Tierheim gebracht wurde.
Quelle:
KVD/Stadt Ludwigshafen