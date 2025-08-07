Ludwigshafen – “Künstliche und menschliche Intelligenz” – Philosophischer Abendkurs am Heinrich Pesch Haus startet am 10. September



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Heinrich Pesch Haus lädt zu einer philosophischen Auseinandersetzung mit einem der zentralen Themen unserer Zeit ein: Künstliche Intelligenz im Vergleich zur menschlichen Intelligenz. Die zehnteilige Veranstaltungsreihe, aufgeteilt in zwei unabhängig voneinander buchbare Teile, beginnt am 10. September 2025.

Unter der Leitung von Bildungsreferent Dr. Matthias Rugel SJ, Mathematiker und Philosoph, werden grundlegende Fragen diskutiert: Was macht menschliche Intelligenz aus? Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Können Maschinen tatsächlich handeln und Verantwortung tragen? Ist eine “starke KI” mit Bewusstsein möglich?

Der erste Teil der Reihe “Intelligenz, Handeln, Personalität” umfasst fünf Abende und befasst sich mit den Grundlagen von KI, ethischen Fragestellungen und philosophischen Konzepten. Der zweite Teil “Gehirnerweiterung, Zukunftsszenarien” beleuchtet ab Ende Oktober gesellschaftliche Auswirkungen und Zukunftsperspektiven der Künstlichen Intelligenz. „Diese Veranstaltungsreihe richtet sich an alle, die sich für die philosophischen und ethischen Implikationen der künstlichen Intelligenz interessieren, unabhängig von ihrem Vorwissen”, sagt Matthias Rugel SJ.

Als begleitende Literatur wird das Buch “Künstliche Intelligenz” von Bert Heinrichs, Jan-Hendrik Heinrichs und Markus Rüther (2022) empfohlen.

Die Veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 19:00 bis 21:00 Uhr statt. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Mittwoch, 10. September, um 19 Uhr. Der zweite Teil startet am 29. Oktober. Die Kosten für die Teilnahme betragen 190,00 Euro für beide Teile der Veranstaltungsreihe oder 105,00 Euro für Teil I oder Teil II allein. Die Anmeldung ist bis zum 3. September 2025 für Teil I und bis zum 22. Oktober 2025 für Teil II erforderlich.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar