Ludwigshafen – Kreativ ins zweite Halbjahr Neue Kurse bei der Familienbildung im HPH – Anmeldung ab sofort möglich



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus hat für das zweite Halbjahr abwechslungsreiche Angebote für Kinder und Erwachsene im Angebot. Die Kurse starten nach den Sommerferien und die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Am Donnerstag, 21. August 2025, beginnt das Kinderyoga im Park des Heinrich Pesch Hause. Immer donnerstags von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr sind Kinder zwischen zwei und acht Jahren eingeladen, die Yoga-Übungen auf spielerische Weise kennenzulernen. Der Kurs findet bei schönem Wetter im Park, bei schlechtem Wetter im HPH statt. Die Teilnahmegebühr für acht Einheiten beträgt 88 Euro pro Kind.

Kinder ab fünf Jahren sind am Mittwoch, 3. September, von 16 Uhr bis 17 Uhr zum Mal- und Bastelkurs eingeladen. Sechs Mal können sie mit unterschiedlichen Farbmaterialien experimentieren und kreativ werden. Der Kostenbeitrag beträgt inclusive Materialien 66 Euro pro Kind.

Für die jüngsten Familienmitglieder ist die Kunterbunte Bewegungslandschaft gedacht. Unterschiedliche Bewegungsparcours laden zum Entdecken und Bewegen ein. Der zehnteilige Kurs startet am Dienstag, 9. September, und findet immer dienstags von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 110 Euro pro Kind und 55 Euro pro Geschwisterkind.

Damit wieder mehr Leichtigkeit und Freude ins Familienleben kommt, hat der Kinderschutzbund den Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder” entwickelt. Der achtteilige Kurs startet am Mittwoch, 3. September, um 20 Uhr. Was ist mir wichtig in der Erziehung? Wie gut kenne ich mich selbst? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Wie setze ich Grenzen? Wie treffen wir Vereinbarungen? Wie lösen wir Konflikte? Das ist der Leitfaden dieses Elternkurses, der schon Tausenden von Eltern geholfen hat, besser in der Familie klarzukommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro für Einzelpersonen und 120 Euro für Paare.

Alle Kurse finden im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) statt. Die Anmeldung ist ab sofort auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen oder per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de möglich.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar