Ludwigshafen – Erfolgreicher Start: 25 Ehrenamtliche zu ePA-Coaches ausgebildet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das landesweite Projekt „ePA-Coaches Rheinland-Pfalz“ fördert den sicheren Umgang mit der elektronischen Patientenakte (ePA).

Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz hat im Juli die ersten 25 ehrenamtlichen Digital-

Botschafter*innen erfolgreich zu ePA-Coaches qualifiziert. In der Schulung erwarben die

Teilnehmenden umfassendes Wissen rund um die elektronische Patientenakte: Von der

Einrichtung über die Anwendung bis hin zu Datenschutz und Datensicherheit. Künftig

können die ePA-Coaches Senior*innen in Rheinland-Pfalz passgenau unterstützen, damit

diese sich sicher und selbstbestimmt in der digitalen Gesundheitswelt bewegen können.

Rico Maßberg, Projektleiter „ePA-Coaches RLP“, betont: „Das große Engagement und das positive

Feedback zeigen uns, dass die Bereitschaft, ältere Menschen auf dem Weg in die digitale

Gesundheitswelt zu begleiten, sehr hoch ist. Mit dem Projekt ‚ePA-Coaches RLP‘ setzen wir ein

starkes Zeichen für digitale Teilhabe, Aufklärung und Unterstützung im Gesundheitswesen.“

Für das laufende Jahr sind drei weitere Schulungen vorgesehen. Insgesamt sollen bis Ende 2025

rund 100 Ehrenamtliche zu ePA-Coaches qualifiziert werden, die landesweite

Unterstützungsangebote rund um die ePA umsetzen.

Über das Projekt „ePA-Coaches RLP“

Die elektronische Patientenakte (ePA) bietet Menschen, die aufgrund chronischer Erkankungen

oder fortgeschrittenen Alters regelmäßig auf ärztliche Betreuung angewiesen sind, eine

bedeutende Erleichterung. Um diese Zielgruppe bei der Nutzung der ePA bestmöglich zu

begleiten, haben das rheinland-pfälzische Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und

Digitalisierung (MASTD), das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (MWG), und die

Medienanstalt RLP das Projekt „ePA-Coaches RLP“ ins Leben gerufen.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich unter www.epa-coaches-rlp.de.

Quelle: Medienanstalt Rheinland-Pfalz