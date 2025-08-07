Lorsch – Tourist-Information lädt zur Gästeführung über die Geschichte des Tabakanbaus

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 10. August 2025 können Gäste, aber auch Alteingesessene mehr über die Geschichte des Tabakanbaus erfahren / Veranstaltung startet um 14 Uhr / Teilnehme ohne Anmeldung möglich

Wer den Lorscher Tabakschuppen und die umfangreiche Geschichte rund um den Tabakanbau kennenlernen möchte, hat am kommenden Sonntag, 10. August 2025, bei einer Führung dazu die Gelegenheit. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr am Tabakschuppen und ist ein Angebot der Tourist-Information NibelungenLand. Eine Anmeldung ist in diesem speziellen Fall nicht notwendig.

Mit diesem Angebot möchte die Tourist-Information NibelungenLand Lorschs Gästen, aber auch Alteingesessenen und Zugezogenen, die Möglichkeit geben, Lorsch in all seiner Vielfalt kennenzulernen. An ausgewählten Sonn- und Feiertagen finden öffentliche Führungen statt, die jeweils um 14 Uhr starten. Abgedeckt werden diverse Themen wie die Stadt allgemein, der Pfingstrosengarten, der Kräutergarten oder der Tabakschuppen. Informationen zu Terminen und Preisen sind in der Rubrik „Gästeführungen“ auf www.nibelungenland.net zu finden.

Info: Die Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net erreichbar.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH