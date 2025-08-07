Limburgerhof – Armin Grau MdB zum im Bundeskabinett beschlossenen Rentenpaket

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum im Bundeskabinett beschlossenen Rentenpaket äußert sich der arbeits- und sozialpolitische Sprecher und Rentenexperte der Grünen Armin Grau wie folgt:

“Es ist richtig, das Rentenniveau auf 48% zu stabilisieren, allerdings vollzieht die Regierung diese Stabilisierung nur bis 2031. Hier wäre, wie von der Vorgängerregierung geplant, eine längerfristige Stabilisierung erforderlich, um Planungssicherheit für die Menschen zu schaffen. Die Regierung verschiebt diese Antworten aber in Kommissionen.

Die Anerkennung der Kindererziehung in der Rente ist wichtig, allerdings hilft die Mütterrente III nicht gezielt dort, wo sie am meisten gebraucht wird, nämlich bei den Eltern mit niedrigen Renten. Sie ist sehr teuer und bürokratisch und kann von der Deutschen Rentenversicherung erst ab 2028 umgesetzt werden.

Die Gesetzliche Rente hat sich in den letzten Jahrzehnten als sehr stabil erwiesen. Damit das so bleibt, muss ihre Einnahmeseite verbessert werden durch gute Löhne inklusive eines armutsfesten Mindestlohns, besseren Erwerbsmöglichkeiten für Frauen, mehr Fachkräftezuwanderung und durch bessere Prävention und Rehabilitation, damit Ältere länger im Erwerbsleben bleiben können, wenn sie das wollen. Hier bleibt die Regierung bisher Antworten schuldig.

Quelle:

Wahlkreisbüro Prof. Dr. Armin Grau, MdB (Grüne)