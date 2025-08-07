Landau / Wörth – Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A65 Höhe Rohrbach – ERSTMELDUNG – Vollsperrung – Mindestens drei Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz

Wörth / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell gibt es einen Einsatz auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Landau.

Es kam zum Auffahrunfall vor der dortigen Baustelle. Es sind mindestens drei Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Eine Vollsperrung wurde eingerichtet. Der Verkehr wird im Bereich Kandel-Nord abgeleitet. Verkehrswarnfunk wurde ebenfalls informiert. Die Unfallaufnahme läuft aktuell noch, sodass keine weiteren Daten zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen. Es wird nachberichtet.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeiinspektion Wörth am Rhein