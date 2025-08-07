Landau / Wörth – Schwerer Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A65 – 1. NACHTRAG – Eine Person verstorben, zwei Schwerverletzte – Unfallstelle immer noch teilgesperrt

Wörth / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei dem schweren Unfall am heutigen Mittag gegen 14 Uhr auf der A65, Höhe Rohrbach in Fahrtrichtung Landau, ist eine beteiligte Person ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt – eine davon musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.
Ursache des Unfalls, bei dem drei PKW und ein LKW beteiligt waren, war nach Mitteilung der Polizeiinspektion Wörth offenbar ein Auffahren auf ein Stauende.
Die Räumungsarbeiten dauern aktuell noch an. Der LKW wird derzeit geborgen. Die Vollsperrung besteht aktuell nicht mehr, die Fahrspuren sind aber immer noch teilgesperrt bis die Aufräumarbeiten beendet sind. Es wird nachberichtet. (rbe)
Quelle: Polizeiinspektion Wörth
ERSTMELDUNG: Landau / Wörth – Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A65 Höhe Rohrbach – ERSTMELDUNG – Vollsperrung – Mindestens drei Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz