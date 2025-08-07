Landau – Günstig zum Hopfenfestival: Shuttlebus bringt Landauerinnen und Landauer am 23. August nach Hagenau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Musik, Tanz, Theater und Dinnershows erwarten die Besucherinnen und Besucher beim 64. „Festival du Houblon“ im elsässischen Hagenau. Vom 19. bis 24. August verwandelt sich Landaus Partnerstadt in ein buntes, internationales Kulturfest. Mit über 50.000 Gästen, mehr als 500 Künstlerinnen und Künstlern sowie einem sechstägigen Programm mit 120 Stunden Live-Performances gilt das Hopfenfestival als das größte Weltmusikfestival in der französischen Region Grand Est. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Musik von fünf Kontinenten freuen – unter anderem aus dem Kongo, Mexiko, Usbekistan, Indien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Serbien, der Slowakei, der Insel Guam und vielen weiteren Ländern.

Landauerinnen und Landauer haben am Samstag, den 23. August, die Möglichkeit, mit dem Bus bequem und günstig für 5 Euro (Hin- und Rückfahrt inklusive) das Hopfenfest zu besuchen.

Die Abfahrt erfolgt an zwei Haltepunkten:

• 14 Uhr am Neuen Messplatz (Filmwelt)

• 14:15 Uhr am Alten Messplatz (Nordring)

Die Ankunft ist am Place Désiré Brumbt in Hagenau (in der Nähe des Bahnhofs) geplant. Dort erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Highlights wie der „Siesta Musicale“ und der „Folk Fusion“.

Das vollständige Programm für den Samstag ist online abrufbar unter:

https://www.festivalduhoublon.eu/de/le-programme-du-festival/samstag-24-august. Ein weiteres besonderes Highlight des Tages ist der festliche Galaabend mit einem Folkloreensemble. Die Rückfahrt erfolgt passend um 23 Uhr an der Hopfenhalle.

Tickets für den Shuttle gibt es online unter https://www.landau-tourismus.de/hagenau#/erlebnisse oder zu den Öffnungszeiten des Tourismusbüros. Alle weiteren Informationen sind online unter https://www.visithaguenau.alsace/de/Inspiration/Hopfenfest-2025%3A-Musik-und-Tanz-aus-5-Kontinenten zu finden.

Bildunterschrift: Immer eine Reise wert: Das Hopfenfest in Landaus Partnerstadt Hagenau. (Bildquelle: Festival du Houblon – TMT Photo)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz