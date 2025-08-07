Landau – Endspurt für Landauer Leseratten: Lesesommer und Vorlese-Sommer enden am 23. August – Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt – Abschlussparty am 24. September geplant

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nicht vergessen: Am Samstag, 23. August, enden der 18. Lesesommer und der 4. Vorlese-Sommer in Landau. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vorlese-Sommers können ihre Vorlese-Sommer-Clubkarten und die gemalten Bilder noch bis Samstag, 30. August, in der Stadtbibliothek Landau abgeben. Wer in der Clubkarte mindestens drei vorgelesene Bücher eingetragen sowie ein Bild zum Lieblingsbuch gemalt hat, erhält eine Vorlese-Sommer-Urkunde. Pro Kind geht außerdem eine Clubkarte in den Lostopf des landesweiten Gewinnspiels.

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lesesommers, die bis zum 23. August, mindestens drei Bücher gelesen haben, erhalten eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche „Lesesommer“-Teilnahme positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis. Darüber hinaus nimmt beim Lesesommer jede Bewertungskarte, die zu einem gelesenen Buch ausgefüllt wurde, als Los beim landesweiten Gewinnspiel teil. Zusätzlich führt die Stadtbibliothek Landau eine eigene Verlosung unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch, bei der ebenfalls tolle Preise zu gewinnen sind. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden postalisch benachrichtigt und zur Lesesommer-Abschlussparty am Mittwoch, 24. September, in der Stadtbibliothek eingeladen.

Die Urkunden für Lesesommer und Vorlese-Sommer können ab Montag, 29. September, während der regulären Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek abgeholt werden.

Lesesommer und Vorlese-Sommer sind Teil der landesweiten Leseförderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“ und werden durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert.

Weitere Informationen gibt es direkt bei der Stadtbibliothek:

Stadtbibliothek Landau in der Pfalz

Heinrich-Heine-Platz 10

76829 Landau in der Pfalz

E-Mail: stadtbibliothek@landau.de

Tel.: 0 63 41/13 43 20

http://opac.landau.de

Bildunterschrift: Lesesommer und Vorlese-Sommer in Landau enden am 23. August. (Quelle: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz