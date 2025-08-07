  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

07.08.2025, 15:13 Uhr

Landau – Bundeswehrübung von 10. bis 13. August auch in Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Luftwaffenausbildungsbataillon Germersheim führt im Zeitraum von Sonntag, 10. August, bis Mittwoch, 13. August, eine militärische Übung durch, die auch Landauer Gebiet betrifft. An der Übung mit dem Namen „ARTEP – SERE Evasion“ nehmen rund 35 Soldatinnen und Soldaten sowie sechs Fahrzeuge teil.

Die Soldatinnen und Soldaten bewegen sich dabei in kleinen Gruppen überwiegend zu Fuß von Nord nach Süd. Die Übung findet auch nachts statt. Zur Darstellung realistischer Szenarien wird kurzzeitig Signalrauch eingesetzt – es besteht keine Gefahr für Bevölkerung, Tiere oder Umwelt.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

  WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Verkehrsunfall mit verletzten Personen – NACHTRAG

    • Heidelberg – Verkehrsunfall mit verletzten Personen – NACHTRAG
      Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet. Eine 30-jährige Frau war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Mini auf der L 534 (Kleingemünder Straße) in Richtung Heidelberg unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, der von einem 40-jährigen Mann gesteuert wurde. Beide Beteiligten erlitten dadurch leichte Verletzungen und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zwölf neue Nisthöhlen für Mauersegler in der Richard-Dehmel-Straße

    • Ludwigshafen – Zwölf neue Nisthöhlen für Mauersegler in der Richard-Dehmel-Straße
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwölf neue Nisthöhlen für Mauersegler in der Richard-Dehmel-Straße • Im Dichterquartier wurden weitere Nisthöhlen für Gebäudebrüter angebracht • Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Naturschützer Klaus Eisele und Wohnungsunternehmen Vonovia • Vonovia spendet 2.500 Euro für die Anschaffung und Anbringung der Nistmöglichkeiten INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Am 4. August gingen sie in die ... Mehr lesen»

      • Mauer – 45-Jähriger wegen des Verdachts der versuchten schweren Vergewaltigung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

    • Mauer – 45-Jähriger wegen des Verdachts der versuchten schweren Vergewaltigung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft
      Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 45-jährigen Mann erlassen. Ihm wird eine versuchte schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Der Tatverdächtige soll am Dienstag, 05. August 2025, gegen 21:30 Uhr vom Bahnhof Meckesheim auf einem Feldweg entlang der Bahngleise in Richtung Mauer gelaufen sein. Eine ihm unbekannte, junge Frau im ... Mehr lesen»

      • Walldorf – Verkehrsunfall mit verletzter Person – NACHTRAG

    • Walldorf – Verkehrsunfall mit verletzter Person – NACHTRAG
      Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagmorgen an der Kreuzung B 291/L 723 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 83-jährige Frau war gegen 10.30 Uhr auf der L 723 von Walldorf in Richtung Hockenheim (B 291) unterwegs. Derzeitigen Ermittlungen zufolge missachtete sie an der Kreuzung zur L 598 das ... Mehr lesen»

      • Böblingen – Vandalismus an der Gäuschule

    • Böblingen – Vandalismus an der Gäuschule
      Böbingen/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von gestern Mittag bis heute Morgen kletterten vermutlich Jugendliche auf ein Flachdach der Gäuschule und beschädigten hier zwei Blitzableiter. Ein danebenliegendes Kunststoffdach wurde ebenfalls beschädigt. Am Nordeingang wurde eine Metallkette auseinandergerissen und an der Hauswand der Westseite wurden mehrere “FCK-Sticker” angebracht. Auf dem Parkplatz vor der Schule befanden ... Mehr lesen»

      • Großfischlingen – Vorfahrt Missachtet

    • Großfischlingen – Vorfahrt Missachtet
      Großfischlingen/Landkreis Südiche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern Morgen (06.07.2025), gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem VW-Polo die L507 von Essingen in Richtung Großfischlingen. An der Kreuzung kurz vor Großfischlingen missachtete eine von links, aus Richtung Edesheim, kommende 56-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt (Stop-Schild) der jungen Dame und fuhr in die linke Fahrzeugseite des Polo. Beide ... Mehr lesen»

      • Birkweiler – Fahrzeugtransporter blockiert Bundesstraße

    • Birkweiler – Fahrzeugtransporter blockiert Bundesstraße
      Birkweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.08.2025 gegen 10:45 Uhr löste sich auf der B10 in Höhe Birkweiler in Fahrtrichtung Annweiler der Anhänger eines rumänischen Fahrzeugtransporters vom Zugfahrzeug. Der Anhänger fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stehen glücklicherweise ohne Fahrzeuge des Gegenverkehrs zu erfassen. Der 3,5 Tonnen schwere dreiachsige Anhänger wurde dabei derart ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadtwerke laden zu einer Wasserführung ein – Hintergründe und Historisches zur Wasserversorgung aus den Mühltalquellen

    • Heidelberg – Stadtwerke laden zu einer Wasserführung ein – Hintergründe und Historisches zur Wasserversorgung aus den Mühltalquellen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtwerke Heidelberg laden wieder zu einer Wasserführung ein – Hintergründe und Historisches zur Wasserversorgung aus den Mühltalquellen am 14. August 2025. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Donnerstag, den 14. August 2025, laden die Stadtwerke Heidelberg ab 17 Uhr zu einer Führung durch das Handschuhsheimer Mühltal ein. Bei dem rund zweistündigen Rundgang ... Mehr lesen»

      • Landau / Wörth – Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A65 Höhe Rohrbach – ERSTMELDUNG – Vollsperrung – Mindestens drei Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz

    • Landau / Wörth – Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A65 Höhe Rohrbach – ERSTMELDUNG – Vollsperrung – Mindestens drei Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz
      Wörth / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell gibt es einen Einsatz auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Landau. Es kam zum Auffahrunfall vor der dortigen Baustelle. Es sind mindestens drei Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Eine Vollsperrung wurde eingerichtet. Der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Aktuelle Warnung – Vorsicht vor betrügerischen Anrufen

    • Ludwigshafen – Aktuelle Warnung – Vorsicht vor betrügerischen Anrufen
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell kommt es in Ludwigshafen vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. sich als falsche Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Und es kann jeden treffen. Denn die Täter ... Mehr lesen»

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

