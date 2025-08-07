Landau – Bundeswehrübung von 10. bis 13. August auch in Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Luftwaffenausbildungsbataillon Germersheim führt im Zeitraum von Sonntag, 10. August, bis Mittwoch, 13. August, eine militärische Übung durch, die auch Landauer Gebiet betrifft. An der Übung mit dem Namen „ARTEP – SERE Evasion“ nehmen rund 35 Soldatinnen und Soldaten sowie sechs Fahrzeuge teil.

Die Soldatinnen und Soldaten bewegen sich dabei in kleinen Gruppen überwiegend zu Fuß von Nord nach Süd. Die Übung findet auch nachts statt. Zur Darstellung realistischer Szenarien wird kurzzeitig Signalrauch eingesetzt – es besteht keine Gefahr für Bevölkerung, Tiere oder Umwelt.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.