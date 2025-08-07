Kreis Germersheim – Grenzwerte überschritten – Badeverbote am Epplesee in Neuburg und am Baggersee in Jockgrim wegen Enterokokken (Colioformen Bakterien)

Jockgrim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das kommt zur Unzeit: jetzt, da es gerade wieder wärmer wird, haben Beprobungen ergeben, dass die Baggerseen in Jockgrim und Neuburg (Epplesee) zum Baden gesperrt werden müssen.

Im Rahmen regelmäßiger Kontrollen wurden am Baggersee „Epplesee“ in der Gemarkung Neuburg und am Badesee Johanniswiese in Jockgrim Grenzwertüberschreitungen an Colioformen Bakterien (Intestinale Enterokokken) festgestellt. Das hat zur Folge, dass in den gesamten Seenanlagen das Baden verboten ist. Die Proben wurden vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vorgenommen.

Die Analyse der Gewässerprobe durch das Landesuntersuchungsamt hat beim Baggersee Epplesee in Neuburg 1.244 KBE/100 ml (koloniebildende Einheiten) ergeben. Die Analyse für den Baggersee in Jockgrim ergab eine Belastung von 782 KBE/100 ml. Der Grenzwert liegt bei 700KBE/100 ml.

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Germersheim hat sowohl die Verbandsgemeinde Hagenbach, als auch die Verbandsgemeinde Jockgrim darüber informiert, dass entsprechende Warnschilder aufzustellen sind, dass das Baden an den jeweiligen Gewässern derzeit verboten ist. Eine erneute Beprobung und Untersuchung der mikrobiologischen Parameter wird am heutigen Tag (7. August) vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung veranlasst.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim