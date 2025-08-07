Kraichgau – Großflächiger Stromausfall – NACHTRAG – Stromversorgung weitestgehend wiederhergestellt – 23.000 Menschen waren betroffen – Technischer Defekt als Ursache

Kraichgau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Nach einem zweistündigen Stromausfall in den Ortschaften Eschelbronn, Meckesheim, Lobenfeld, Lobbach, Bammental und Zuzenhausen sowie im weiteren Verlauf auch Neidenstein und Epfenbach, konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung bis 23:00 Uhr fast vollständig wiederherstellen. Betroffen vom Ausfall waren zuvor ca. 23.000 Menschen. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Ursache für den Stromausfall auszugehen.
Quelle:
Polizeipräsidium Mannheim
