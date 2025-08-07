Kaiserslautern / Frankfurt – Amateurpokal: Mündliche Verhandlung gegen die Trainer Antwerpen und Döpper wegen grob unsportlichem Verhalten

Frankfurt / Metropolregion Rhein-Neckar News – Das DFB-Sportgericht unter Vorsitz von Stephan Oberholz hat in zwei Sportgerichtsverfahren gegen die ehemaligen Osnabrücker Trainer Marco Antwerpen und Frank Döpper auf Antrag des DFB-Kontrollausschusses die Durchführung einer mündlichen Verhandlung angeordnet. Als Verhandlungstermin wurde der Donnerstag, 28. August 2025, festgesetzt.

Den beiden Trainern wird vorgeworfen, sich im Vorfeld des Endspiels um den NFV-Pokal zwischen dem VfL Osnabrück und dem TuS Blau-Weiß Lohne am 24. Mai 2025 unsportlich im Sinne von § 33 DFB-Ausbildungsordnung i.V.m. §§ 6a, 1 Nr. 4 der Rechts- und Verfahrensordnung verhalten zu haben.

Der 53-jährige Marco Antwerpen wurde am 5. Oktober 1971 in Unna geboren und wechselte nach seiner Spielerkarriere ins Trainergeschäft. Von 2021 bis 2022 war er Trainer beim 1. FC Kaiserslautern und wurde dann vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden freigestellt. Ab dem 31. Januar 2024 trainierte er auch den Drittligisten SV Waldhof Mannheim, wurde aber am 17. September 2024 wieder entlassen. Danach wechselte er am 12. Dezember 2024 zum VfL Osnabrück, wo er dann 2025 gemeinsam mit Co-Trainer Frank Döpper im Sommer auch schon wieder entlassen wurde.

Text DFB und Michael Sonnick

Foto : Der 53-jährige Marco Antwerpen war von 2021 bis 2022 Trainer beim 1. FC Kaiserslautern (Foto Michael Sonnick)