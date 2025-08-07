Hockenheim – Wasserspaß für Groß und Klein – Pool-Party im Aquadrom

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16. August 2025 verwandelt sich das Freibad des Aquadrom bei herrlichem Sonnenschein und perfektem Urlaubsflair in eine lebhafte Partyhochburg für die ganze Familie. Ob im erfrischenden Wasser oder am gemütlichen Beckenrand, ein buntes Programm mit vielen Aktionen verspricht Spaß für Gäste jeden Alters: Eine Polonaise, Badetiere entern, die Wahl zum Luftgitarren-Hero und zur Hula-Hoop Queen oder der Weltrekord-Versuch im Badekappen-Füllen. Für alle, die noch mehr erleben möchten, bietet das Motto „Sommer, Sonne, Seifenblasen“ zusätzliche Attraktionen. Badegäste können in spektakulären Seifenblasenspaß eintauchen und in leuchtend bunten Water-Globes über die Wasseroberfläche gleiten. Riesige aufblasbare Spielgeräte in allen erdenklichen Farben und Formen laden zu Aktivität und Spielspaß ein. Diverse Badeinseln bieten Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit für eine kleine Pause, um sich entspannt auf dem Wasser treiben zu lassen.

Das engagierte Zephyrus Discoteam sorgt mit erfahrenen Animateuren und einem lebhaften Moderator dafür, dass die Party reibungslos abläuft. Sie gestalten das Programm flexibel und spontan, passend zur Stimmung und dem Enthusiasmus der Gäste. Unterstützt wird das Event von einem Live-DJ, der eine Auswahl an mitreißenden Party-Songs und aktuellen Chart-Hits im Gepäck hat und gerne auf die Musikwünsche der Badegäste eingeht. Die Feierlichkeiten finden am Sonntag, den 16. August 2025, von 14:00 bis 18:00 Uhr statt. Eintrittskarten sind zu den gewohnten Preisen des Schwimmbads im Aquadrom erhältlich. Bitte beachten Sie: Während der Veranstaltung werden Fotos für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit gemacht.

Quelle:

Bild: Fotografen Lenhardt