Heppenheim/Lorsch – Ein genussvoller Sommerabend in besonderem Ambiente bei “Kräuter + Wein”

Heppenheim / Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Tourist-Information NibelungenLand lädt zu Führung und Weinprobe unter dem Titel „Kräuter + Wein“ ein / Veranstaltung macht geschichtsträchtigen Kräutergarten nach dem Lorscher Arzneibuch auf neue Weise erlebbar.

Am Montag, den 19. August 2025, lädt die Tourist-Information NibelungenLand zu einem besonderen sommerli-chen Erlebnis ein: Unter dem Titel „Kräuter + Wein“ findet im historischen Kräutergarten eine Führung mit beglei-tender Weinprobe statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 29,50 Euro pro Person, eine vorherige An-meldung ist erforderlich. Die Veranstaltung wird ab einer Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen durchge-führt. Im Mittelpunkt des Abends steht die Weinprobe, die von der Bergsträßer Winzer eG gestaltet wird. Passend zu den jeweils vorgestellten Kräutern wird ein korrespondierender Wein präsentiert und verkostet.

So entsteht eine besondere Verbindung von Kräuterkunde und Weingenuss, bei der auch der geschichtsträchtige Kräutergarten nach dem Lorscher Arzneibuch auf neue Weise erlebbar wird. Die Weinprobe ist Teil der Lorscher Weinwochen, die den gesamten August über in der Tourist-Information Ni-belungenLand stattfinden. Besucherinnen und Besucher, die in dieser Zeit Wein kaufen, können am dort ange-botenen Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück eines von zehn hochwertigen Weinglas-Sets der Firma koziol gewinnen. Wer sich die Gläser lieber direkt sichern möchte, kann sie auch vor Ort erwerben. „Die Veranstaltung „Kräuter + Wein“ verspricht einen genussvollen Sommerabend in besonderem Ambiente – eine ideale Gelegenheit, Weinvielfalt und Kräuterwissen auf außergewöhnliche Weise zu verbinden“, so Simone Paepke, Leiterin der Tourist-Information in Lorsch.

Info: Anmeldungen erfolgen bei der Tourist-Information NibelungenLand, die unter dem Dach der Wirtschaftsförde-rung Bergstraße GmbH (WFB) in Lorsch agiert. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Rufnum-mer 06251 / 17526-0, E-Mail: info@nibelungenland.net.

Die Tourist-Information NibelungenLand finden Sie im Internet unter www.nibelungenland.net.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH