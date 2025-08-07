Heidelberg – Sommerschule: Geflüchtete lernen in den Ferien Deutsch

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeisterin Jansen geht auf ihrer Sommertour

mit den Jugendlichen des Ferienkurses ins Gespräch

Sie sind aus ihrer Heimat nach Deutschland geflohen und nutzen den Sommer, um besser

Deutsch zu lernen und in der Schule Anschluss zu finden: Die 15 jungen Geflüchteten, die in

diesem Jahr an der Sommerschule teilnehmen, profitieren vom Ferienkurs, den die Stadt

Heidelberg in enger Kooperation mit der Volkshochschule Heidelberg in den Räumen der Julius-

Springer-Schule anbietet. Der Rotary Club Heidelberg unterstützt die Sommerschule in diesem

Jahr mit einer Spende von 5.000 Euro.

Wir laden Sie herzlich ein zum

Besuch der Sommerschule für junge Geflüchtete im Rahmen der Sommertour von Bürgermeisterin Stefanie Jansen

am Mittwoch, 13. August 2025, um 11 Uhr

in der Julius-Springer-Schule, Mark-Twain-Straße 1, 69126 Heidelberg.

Bürgermeisterin Jansen wird dort in einer Unterrichtssituation mit den Jugendlichen ins

Gespräch kommen. Für den Rotary Club Heidelberg sind dessen Präsident Prof. Dr. Bernhard

Eitel und Prof. Dr. Frieder Hepp beim Besuch des Ferienkurses anwesend, ebenso Claudia

Emmendörfer-Brößler für die Volkshochschule und Isabel Arendt für das Amt für Schule und

Bildung der Stadt Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg