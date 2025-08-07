Heidelberg – Sommerschule: Geflüchtete lernen in den Ferien Deutsch

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeisterin Jansen geht auf ihrer Sommertour
mit den Jugendlichen des Ferienkurses ins Gespräch
Sie sind aus ihrer Heimat nach Deutschland geflohen und nutzen den Sommer, um besser
Deutsch zu lernen und in der Schule Anschluss zu finden: Die 15 jungen Geflüchteten, die in
diesem Jahr an der Sommerschule teilnehmen, profitieren vom Ferienkurs, den die Stadt
Heidelberg in enger Kooperation mit der Volkshochschule Heidelberg in den Räumen der Julius-
Springer-Schule anbietet. Der Rotary Club Heidelberg unterstützt die Sommerschule in diesem
Jahr mit einer Spende von 5.000 Euro.
Wir laden Sie herzlich ein zum
Besuch der Sommerschule für junge Geflüchtete im Rahmen der Sommertour von Bürgermeisterin Stefanie Jansen
am Mittwoch, 13. August 2025, um 11 Uhr
in der Julius-Springer-Schule, Mark-Twain-Straße 1, 69126 Heidelberg.
Bürgermeisterin Jansen wird dort in einer Unterrichtssituation mit den Jugendlichen ins
Gespräch kommen. Für den Rotary Club Heidelberg sind dessen Präsident Prof. Dr. Bernhard
Eitel und Prof. Dr. Frieder Hepp beim Besuch des Ferienkurses anwesend, ebenso Claudia
Emmendörfer-Brößler für die Volkshochschule und Isabel Arendt für das Amt für Schule und
Bildung der Stadt Heidelberg.
Quelle: Stadt Heidelberg