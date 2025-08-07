Heidelberg – Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt startet am 18. August

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Bahnstadt wird ab Montag, 18. August 2025, die sogenannte Parkraumbewirtschaftung eingeführt.
Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den öffentlichen Raum effizienter und
gerechter zu nutzen, und den Parkdruck zu senken. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt zur
Umsetzung des Mobilitätskonzepts der Stadt Heidelberg vollzogen.
Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt durch die Einrichtung von markierten Stellflächen sowie
Kurzzeitparkplätzen mit Parkscheinautomaten. Ab dem 18. August 2025 sind die
Parkscheinautomaten in Betrieb. Die Bezahlung kann sowohl bar als auch mit EC-Karte
kontaktlos erfolgen. Zukünftig ist auch die Nutzung von Kreditkarten vorgesehen, dies ist
momentan in der Realisierung.
Um die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher auf die neue
Regelung aufmerksam zu machen, verteilt der Gemeindevollzugsdienst (GVD) in den ersten zwei
Wochen nach Inbetriebnahme der Parkscheinautomaten Informationshandzettel. In dieser
Übergangszeit wird auf Kontrollen verzichtet. Nach Ablauf der zwei Wochen wird die Einhaltung
der Parkregelungen überprüft und Verstöße werden geahndet.
Weitere Informationen zur Parkraumbewirtschaftung sind im Internet zu finden unter
www.heidelberg.de/parkraumbewirtschaftung.
Weitere Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen rund um das Pilotprojekt
Digitale Parkraumkontrolle in Heidelberg in der Bahnstadt und in der Altstadt mit Einsatz eines
Scan-Fahrzeuges sind im Internet unter www.heidelberg.de/mobilitaet > Parken > Scan-Fahrzeug
sowie unter vm.baden-wuerttemberg.de erhältlich.
Quelle: Stadt Heidelberg