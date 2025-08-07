Heidelberg – Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt startet am 18. August

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Bahnstadt wird ab Montag, 18. August 2025, die sogenannte Parkraumbewirtschaftung eingeführt.

Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den öffentlichen Raum effizienter und

gerechter zu nutzen, und den Parkdruck zu senken. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt zur

Umsetzung des Mobilitätskonzepts der Stadt Heidelberg vollzogen.

Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt durch die Einrichtung von markierten Stellflächen sowie

Kurzzeitparkplätzen mit Parkscheinautomaten. Ab dem 18. August 2025 sind die

Parkscheinautomaten in Betrieb. Die Bezahlung kann sowohl bar als auch mit EC-Karte

kontaktlos erfolgen. Zukünftig ist auch die Nutzung von Kreditkarten vorgesehen, dies ist

momentan in der Realisierung.

Um die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher auf die neue

Regelung aufmerksam zu machen, verteilt der Gemeindevollzugsdienst (GVD) in den ersten zwei

Wochen nach Inbetriebnahme der Parkscheinautomaten Informationshandzettel. In dieser

Übergangszeit wird auf Kontrollen verzichtet. Nach Ablauf der zwei Wochen wird die Einhaltung

der Parkregelungen überprüft und Verstöße werden geahndet.

Weitere Informationen zur Parkraumbewirtschaftung sind im Internet zu finden unter

www.heidelberg.de/parkraumbewirtschaftung.

Weitere Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen rund um das Pilotprojekt

Digitale Parkraumkontrolle in Heidelberg in der Bahnstadt und in der Altstadt mit Einsatz eines

Scan-Fahrzeuges sind im Internet unter www.heidelberg.de/mobilitaet > Parken > Scan-Fahrzeug

sowie unter vm.baden-wuerttemberg.de erhältlich.

Quelle: Stadt Heidelberg