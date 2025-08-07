Heidelberg – Katretter-App: Registrierung als Ersthelfer startet für Mitglieder von Blaulicht-Organisationen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Weitere Ersthelfer für Heidelberg und Rhein-Neckar-
Kreis können sich im nächsten Schritt registrieren
Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod zählt jede Sekunde. Um die Zeit bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes entscheidend zu nutzen, setzt die Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-
Neckar-Kreis gGmbH (ILS) künftig auf ein innovatives System zur Ersthelferalarmierung per
Smartphone in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis: die „Katretter“-App.
Das System wird in zwei Phasen ausgerollt: Zunächst startet am Montag, 11. August 2025, eine
erste Helferregistrierung in enger Kooperation mit den Blaulicht-Organisationen im Stadtkreis
Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. „Wir möchten mit dieser ersten Phase insbesondere
den Registrierungsprozess verschlanken und optimieren“, erklärt Tim Joost, Technischer Leiter
der ILS. „Da wir davon ausgehen, dass viele der späteren Ersthelfenden selbst aus den Reihen
der Blaulichtfamilie stammen, bietet die Registrierung über die entsprechenden Strukturen der
Organisationen den Vorteil, dass dort alle benötigten Informationen bereits vorliegen. Wir
können so mehrere hundert Helfende pro Tag in das System aufnehmen und gewinnen
wertvolle Erkenntnisse für die Prozessoptimierung und die zweite öffentlichen Rollout-Phase.“
Schnelle Hilfe durch qualifizierte Helferinnen und Helfer
Über die „Katretter“-App können in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis künftig registrierte
Ersthelferinnen und Ersthelfer, die sich in der Nähe eines Notfallorts befinden, direkt alarmiert
werden. Ziel ist es, dass lebensrettende Sofortmaßnahmen – wie etwa die Herz-Lungen-
Wiederbelebung – bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes eingeleitet werden. Studien
zeigen: Frühzeitige Reanimation erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich.
Maßgeblich für die Entscheidung zur Einführung des Systems Katretter durch die ILS im
Stadtkreis Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis war auch eine enge Abstimmung in der
Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel war es, Synergieeffekte über Kreis- und Landesgrenzen
hinweg zu nutzen, da ein Großteil der angrenzenden Stadt- und Landkreise ebenfalls das System
Katretter nutzt oder aktuell einführt. Durch die Nutzung eines einheitlichen Systems stehen
Helfende aus Nachbarbereichen zukünftig auch im Leitstellenbereich Heidelberg/Rhein-Neckar
zur Verfügung. Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig: Für schnellstmögliche Hilfe
berücksichtigt das System zukünftig alle verfügbaren Helfenden im Umkreis.
Nächster Schritt: Registrierung von Ersthelfenden außerhalb der Blaulicht-Familie
Im zweiten Schritt werden sich auch Ersthelferinnen und Ersthelfer außerhalb der Blaulicht-
Familie für Katretter registrieren können. Registrieren können sich dann alle Bürgerinnen und
Bürger mit notfallmedizinischen, sanitätsdienstlichen oder medizinberuflichen Qualifikationen –
also beispielsweise Personal aus Kliniken oder anderen medizinischen Berufen. Der
Startzeitpunkt für die zweite Phase ist abhängig von den Erfahrungen und Ergebnissen der nun
anlaufenden ersten Phase zur Helfendenregistrierung und wird frühzeitig bekanntgegeben. Ziel
ist, den öffentlichen Start im kommenden Herbst durchzuführen. Bürgerinnen und Bürger
erhalten dann umfassende Informationen über den Registrierungsprozess, die
Systemvoraussetzungen und den konkreten Ablauf einer Alarmierung.
Gesellschafter der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar gGmbH sind das Deutsche Rote Kreuz –
Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e. V., die Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis.
Quelle: Stadt Heidelberg