  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

07.08.2025, 22:08 Uhr

Heidelberg – Katretter-App: Registrierung als Ersthelfer startet für Mitglieder von Blaulicht-Organisationen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Weitere Ersthelfer für Heidelberg und Rhein-Neckar-
Kreis können sich im nächsten Schritt registrieren

Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod zählt jede Sekunde. Um die Zeit bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes entscheidend zu nutzen, setzt die Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-
Neckar-Kreis gGmbH (ILS) künftig auf ein innovatives System zur Ersthelferalarmierung per
Smartphone in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis: die „Katretter“-App.

Das System wird in zwei Phasen ausgerollt: Zunächst startet am Montag, 11. August 2025, eine
erste Helferregistrierung in enger Kooperation mit den Blaulicht-Organisationen im Stadtkreis
Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. „Wir möchten mit dieser ersten Phase insbesondere
den Registrierungsprozess verschlanken und optimieren“, erklärt Tim Joost, Technischer Leiter
der ILS. „Da wir davon ausgehen, dass viele der späteren Ersthelfenden selbst aus den Reihen
der Blaulichtfamilie stammen, bietet die Registrierung über die entsprechenden Strukturen der
Organisationen den Vorteil, dass dort alle benötigten Informationen bereits vorliegen. Wir
können so mehrere hundert Helfende pro Tag in das System aufnehmen und gewinnen
wertvolle Erkenntnisse für die Prozessoptimierung und die zweite öffentlichen Rollout-Phase.“

Schnelle Hilfe durch qualifizierte Helferinnen und Helfer
Über die „Katretter“-App können in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis künftig registrierte
Ersthelferinnen und Ersthelfer, die sich in der Nähe eines Notfallorts befinden, direkt alarmiert
werden. Ziel ist es, dass lebensrettende Sofortmaßnahmen – wie etwa die Herz-Lungen-
Wiederbelebung – bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes eingeleitet werden. Studien
zeigen: Frühzeitige Reanimation erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich.

Maßgeblich für die Entscheidung zur Einführung des Systems Katretter durch die ILS im
Stadtkreis Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis war auch eine enge Abstimmung in der
Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel war es, Synergieeffekte über Kreis- und Landesgrenzen
hinweg zu nutzen, da ein Großteil der angrenzenden Stadt- und Landkreise ebenfalls das System
Katretter nutzt oder aktuell einführt. Durch die Nutzung eines einheitlichen Systems stehen
Helfende aus Nachbarbereichen zukünftig auch im Leitstellenbereich Heidelberg/Rhein-Neckar
zur Verfügung. Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig: Für schnellstmögliche Hilfe
berücksichtigt das System zukünftig alle verfügbaren Helfenden im Umkreis.

Nächster Schritt: Registrierung von Ersthelfenden außerhalb der Blaulicht-Familie
Im zweiten Schritt werden sich auch Ersthelferinnen und Ersthelfer außerhalb der Blaulicht-
Familie für Katretter registrieren können. Registrieren können sich dann alle Bürgerinnen und
Bürger mit notfallmedizinischen, sanitätsdienstlichen oder medizinberuflichen Qualifikationen –
also beispielsweise Personal aus Kliniken oder anderen medizinischen Berufen. Der
Startzeitpunkt für die zweite Phase ist abhängig von den Erfahrungen und Ergebnissen der nun

anlaufenden ersten Phase zur Helfendenregistrierung und wird frühzeitig bekanntgegeben. Ziel
ist, den öffentlichen Start im kommenden Herbst durchzuführen. Bürgerinnen und Bürger
erhalten dann umfassende Informationen über den Registrierungsprozess, die
Systemvoraussetzungen und den konkreten Ablauf einer Alarmierung.
Gesellschafter der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar gGmbH sind das Deutsche Rote Kreuz –
Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e. V., die Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis.

Quelle: Stadt Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS Exklusive Beiträge

    >> Mehr exklusive Meldungen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com