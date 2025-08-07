Heidelberg – Katretter-App: Registrierung als Ersthelfer startet für Mitglieder von Blaulicht-Organisationen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Weitere Ersthelfer für Heidelberg und Rhein-Neckar-

Kreis können sich im nächsten Schritt registrieren

Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod zählt jede Sekunde. Um die Zeit bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes entscheidend zu nutzen, setzt die Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-

Neckar-Kreis gGmbH (ILS) künftig auf ein innovatives System zur Ersthelferalarmierung per

Smartphone in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis: die „Katretter“-App.

Das System wird in zwei Phasen ausgerollt: Zunächst startet am Montag, 11. August 2025, eine

erste Helferregistrierung in enger Kooperation mit den Blaulicht-Organisationen im Stadtkreis

Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. „Wir möchten mit dieser ersten Phase insbesondere

den Registrierungsprozess verschlanken und optimieren“, erklärt Tim Joost, Technischer Leiter

der ILS. „Da wir davon ausgehen, dass viele der späteren Ersthelfenden selbst aus den Reihen

der Blaulichtfamilie stammen, bietet die Registrierung über die entsprechenden Strukturen der

Organisationen den Vorteil, dass dort alle benötigten Informationen bereits vorliegen. Wir

können so mehrere hundert Helfende pro Tag in das System aufnehmen und gewinnen

wertvolle Erkenntnisse für die Prozessoptimierung und die zweite öffentlichen Rollout-Phase.“

Schnelle Hilfe durch qualifizierte Helferinnen und Helfer

Über die „Katretter“-App können in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis künftig registrierte

Ersthelferinnen und Ersthelfer, die sich in der Nähe eines Notfallorts befinden, direkt alarmiert

werden. Ziel ist es, dass lebensrettende Sofortmaßnahmen – wie etwa die Herz-Lungen-

Wiederbelebung – bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes eingeleitet werden. Studien

zeigen: Frühzeitige Reanimation erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich.

Maßgeblich für die Entscheidung zur Einführung des Systems Katretter durch die ILS im

Stadtkreis Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis war auch eine enge Abstimmung in der

Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel war es, Synergieeffekte über Kreis- und Landesgrenzen

hinweg zu nutzen, da ein Großteil der angrenzenden Stadt- und Landkreise ebenfalls das System

Katretter nutzt oder aktuell einführt. Durch die Nutzung eines einheitlichen Systems stehen

Helfende aus Nachbarbereichen zukünftig auch im Leitstellenbereich Heidelberg/Rhein-Neckar

zur Verfügung. Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig: Für schnellstmögliche Hilfe

berücksichtigt das System zukünftig alle verfügbaren Helfenden im Umkreis.

Nächster Schritt: Registrierung von Ersthelfenden außerhalb der Blaulicht-Familie

Im zweiten Schritt werden sich auch Ersthelferinnen und Ersthelfer außerhalb der Blaulicht-

Familie für Katretter registrieren können. Registrieren können sich dann alle Bürgerinnen und

Bürger mit notfallmedizinischen, sanitätsdienstlichen oder medizinberuflichen Qualifikationen –

also beispielsweise Personal aus Kliniken oder anderen medizinischen Berufen. Der

Startzeitpunkt für die zweite Phase ist abhängig von den Erfahrungen und Ergebnissen der nun

anlaufenden ersten Phase zur Helfendenregistrierung und wird frühzeitig bekanntgegeben. Ziel

ist, den öffentlichen Start im kommenden Herbst durchzuführen. Bürgerinnen und Bürger

erhalten dann umfassende Informationen über den Registrierungsprozess, die

Systemvoraussetzungen und den konkreten Ablauf einer Alarmierung.

Gesellschafter der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar gGmbH sind das Deutsche Rote Kreuz –

Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e. V., die Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis.

Quelle: Stadt Heidelberg