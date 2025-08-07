Heidelberg – Baustellenbegehungen mit Erstem Bürgermeister Jürgen Odszuck

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zu einer Baustellentour ein.

Dabei werden – gebündelt an drei Tagen – verschiedene Bauprojekte besichtigt. Den Auftakt bildet die Sommertour der GGH am Donnerstag, 14. August, mit dem Fokus auf den Wohnungsbau. Es folgen drei aktuelle Hochbauprojekte der Stadt

Heidelberg am Dienstag, 19. August.

Drei Wochen später, am Dienstag, 9. September 2025, führt die Tour ab 10 Uhr zu Stationen aus den Bereichen Tief- und Brückenbau – weitere Infos folgen.

Wir laden Sie herzlich ein zur ersten Station der Baustellenbegehungen am Donnerstag, 14. August, 14 bis 16 Uhr

zum Besuch des GGH-Neubauprojekts an der Pleikartsförster Straße in Kirchheim

um 14 Uhr

Treffpunkt: Pleikartsförster Straße 61 (Haltestelle: Pleikartsförster Straße)

zum Bau der ersten 191 geförderten Mietwohnungen auf dem Hospital-Areal

um 15.15 Uhr

Treffpunkt: Baucontainer auf dem Platz östlich der Chapel, Zufahrt via Freiburger

Straße (Haltestelle: Ortenauer Straße)

Zudem laden wir Sie ein zur zweiten Station der Baustellenbegehungen

am Dienstag, 19. August 2025, 14 bis 16 Uhr in die Musik- und Singschule zur Sanierung von 115 historischen Fenstern

um 14 Uhr

Treffpunkt: Kirchstraße 2 (Haltestelle: Volkshochschule) in das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof/Kurfürsten-Anlage, in dem 730 zusätzliche Rad-Stellplätze gebaut werden

um 14.40 Uhr

Treffpunkt: Hauptbahnhof, Ausgang Kurfürsten-Anlage (Haltestelle: Hauptbahnhof)

auf das Hospital-Areal, auf dem die Sporthalle zur Beachhalle umgebaut wird um

15.25 Uhr

Treffpunkt: Marie-Clauss-Straße 13 (Haltestelle: Ortenauer Straße)

Quelle: Stadt Heidelberg