Frankenthal – Sperrungen im Stadtgebiet



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In den kommenden Wochen kommt es zu mehreren Sperrungen im Stadtgebiet.

Betroffen sind die Lanzstraße, die Platanenstraße und der gemeinsame Fußgänger-

und Radweg an der L523.

Wegen Leitungs- und Kanalarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal ist von

Montag, 11. August, bis Freitag, 29. August, eine Gehweg- und

Fahrbahnvollsperrung in der Lanzstraße, auf Höhe der Hausnummer 14, erforderlich.

Aufgrund einer privaten Baumaßnahme mit Kranstellung ist am Donnerstag, 21.

August, eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung in der Platanenstraße, in Höhe der

Bankgasse 24, erforderlich.

Im Rahmen der Bauarbeiten zur Brückenerneuerung der A6 muss im Auftrag der

Autobahn GmbH eine Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Aus diesem

Grund wird der gemeinsame Geh- und Radweg an der L523 von Montag, 25. August,

bis Freitag, 29. August, voll gesperrt. Die bereits bestehende Umleitungsstrecke für

den Fußgänger- und Radverkehr ist entsprechend ausgeschildert.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit

Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu diesen und weiteren Baustellen im

Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)