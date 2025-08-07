Frankenthal – Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle des Stadtrats

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer leitet Planspiel im CongressForum.

Wie funktioniert Kommunalpolitik? Welche Entscheidungen trifft ein Stadtrat – und wie läuft eine Sitzung eigentlich ab? Diese Fragen erleben Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 am Freitag, 29. August, im Rahmen eines interaktiven Planspiels hautnah. Im CongressForum Frankenthal nehmen sie selbst auf den original Stühlen des Frankenthaler Stadtrates Platz – unter der Leitung von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

In dem moderierten Planspiel übernehmen die Teilnehmenden die Rollen von Stadtratsmitgliedern, diskutieren kontroverse Positionen, argumentieren, beraten – und treffen schließlich einen gemeinsamen Beschluss, ganz wie bei einer echten Stadtratssitzung. Zur Debatte steht dabei eine aktuelle und lebensnahe Frage: „Soll die Sperrzeit für Fahrräder und E-Roller in der Frankenthaler Fußgängerzone aufgehoben werden?“ Die dafür notwendigen Informationen erhalten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld der Veranstaltung.

Ziel ist es, kommunalpolitische Entscheidungsprozesse spielerisch und verständlich zu vermitteln – und das in einem realitätsnahen Rahmen: im Konferenzzentrum des CongressForums Frankenthal (Eingang 7), in dem auch der echte Stadtrat tagt.

„Seit meinem Amtsantritt setze ich mich für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein – durch neue Formate und vor allem den direkten Austausch. Es ist mir ein besonderes Anliegen, jungen Menschen die Bedeutung von politischer Beteiligung nahezubringen. Wer früh versteht, wie Demokratie funktioniert, gestaltet die Zukunft aktiv mit“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Deshalb freue ich mich sehr, das Planspiel persönlich zu leiten und nicht nur über, sondern direkt mit den Jugendlichen zu kommunizieren.“

Die Teilnahme steht allen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 7 bis 9 offen. Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige Schulleitung oder Klassenleitung. Eine Einladung mit weiteren Informationen wurde bereits an die Schulen versendet.

Das Planspiel findet im Rahmen des Tags der Offenen Tür im CongressForum sowie im Kontext der 22. Frankenthaler Kulturtage statt. Es wird in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal durchgeführt.

Termin: Freitag, 29. August 2025

Uhrzeit: 9 bis 10.15 Uhr

Ort: CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, 67227 Frankenthal

Weitere Informationen unter www.frankenthal.de/kijub

Quelle: Stadt Frankenthal