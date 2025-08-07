Frankenthal – Gestalte Deine Stadt! – Stadtverwaltung präsentiert sich auf der Berufs- und Studienmesse der Frankenthaler Schulen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 5. September präsentiert sich die Stadtverwaltung Frankenthal auch in diesem Jahr mit einem engagierten und starken Recruiting Team auf der beliebten Berufs- und Studienmesse der Frankenthaler Schulen.

In den Turnhallen der Robert-Schumann IGS Frankenthal stellen sich von 9 bis 12.30 Uhr insgesamt 47 Unternehmen vor – darunter die Stadtverwaltung Frankenthal, die Stadtklinik Frankenthal sowie die Stadtwerke Frankenthal. Die Messe bietet Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, sich aus erster Hand über vielfältige Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Neues Messe-Highlight: Sofortbewerbung

Am Stand der Stadtverwaltung können sich Interessierte direkt vor Ort über das Online-Bewerberportal bewerben – schnell, unkompliziert und ohne sofortige Unterlagenpflicht. Diese können bequem zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Das erfahrene Recruiting-Team steht für Fragen zur Verfügung und unterstützt gerne bei den ersten Schritten der Bewerbung.

Ausbildungsangebot für das Jahr 2026

Für das kommende Ausbildungsjahr bietet die Stadtverwaltung folgende Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten an: Bachelor of Arts Verwaltung oder Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtenlaufbahn), Verwaltungsfachangestellter, Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und eine berufsbegleitende Teilzeitausbildung zum Erzieher.

Ausbildungsleiter Jan-Luca Dittrich freut sich, dass die Stadt sich erneut beteiligt: „Es ist schön, dass wir jungen Menschen bei ihrer Berufswahl helfen können. Diese Messe ist eine wertvolle Plattform für junge Frankenthalerinnen und Frankenthaler, um Orientierung zu geben, die für das ganze Leben prägt.“

Besucherinnen und Besucher finden den Stand der Stadtverwaltung in der Turnhalle 1, Stand 7. Das Team freut sich auf zahlreiche interessante Gespräche und einen inspirierenden Austausch.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsangeboten sind unter www.frankenthal.de/ausbildung zu finden. Einige Stellenausschreibungen sind bereits online und Interessierte können sich über das Bewerberportal direkt bewerben auf www.frankenthal.de/karriere.

Zu weitergehenden Fragen stehen die Ansprechpartner zum Thema Ausbildung gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Ansprechpartnerin bei Fragen zu dem Erzieherberuf:

Katharina Popp

06233/89-438

katharina.popp@frankenthal.de

Ansprechpartner zu den sonstigen Ausbildungsstellen:

Jan-Luca Dittrich

06233/89-864

ausbildung@frankenthal.de

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal