Frankenthal – Gemeinsam für eine lebendige Innenstadt – „First Saturday“ nimmt Fahrt auf

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Kombination aus „First Saturday“ und der urbanen Sommerlounge auf dem
Rathausplatz setzte die Stadt Frankenthal am vergangenen Wochenende einen weiteren
Impuls für die Belebung der Innenstadt.
Besonders in den Nachmittags- und frühen Abendstunden wurde das neue Angebot von zahlreichen Besuchern gut angenommen – das Wetter spielte in diesem Zeitraum mit, die Liegestühle waren stark frequentiert, und vielerorts
kam Sommerstimmung auf. Die Innenstadt zeigte sich an diesem Samstag bereits
wesentlich belebter, trotz Sommerferien und der unsicheren Wetterlage. Die Besucher
verweilten auf dem Rathaus-platz, führten Gespräche und genossen die Sonnenstrahlen
nach mehreren regnerischen Tagen.
Zwei Stunden lang kostenlos parken konnten Besucher in den vier Parkhäusern in der
Innenstadt (Willy-Brandt-Anlage, Birkenmeier/ Hotel Central, City Center und am Bahnhof),
auf dem Parkplatz des Brauhaus zur Post und dem Parkdeck des CongressForums.
Rückmeldungen aus dem Einzelhandel
Während Geschäfte wie Angela Mode, Birkenmeier oder auch Zottelbär und Lesemaus den
Samstag als sehr gut bis gut gelungen einstuften und von spürbar mehr Kundenverkehr
berichteten, äußerten andere Betriebe aber auch Zurückhaltung und den Wunsch nach mehr
Frequenz im eigenen Laden. Die Stadt Frankenthal nimmt diese Rückmeldungen ernst und
bleibt auch zukünftig im engen Austausch mit den Beteiligten. Gleichzeitig richtet sich ein
Appell an alle innerstädtischen Händler und Gastronomen: Das Format „First Saturday“ ist
ein gemeinsames Sprungbrett – je mehr Akteure sich mit kreativen Ideen und Aktionen
beteiligen, desto attraktiver wird das Gesamtbild für die Frankenthaler Bevölkerung und die
Gäste aus der Region.
Gemeinsam wachsen – Schritt für Schritt
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass Formate wie die Sommerlounge auf dem Rathausplatz
oder auch Live-Musik wie etwa bei Angela Mode zur Begleitung des Shopping-Erlebnisses
Potenzial haben. Klar ist aber auch, dass es Zeit braucht: Neue Formate entstehen nach und
nach und entwickeln sich erst durch kontinuierliche Durchführung. Wie es eine Bürgerin als
Reaktion auf den letzten Artikel der Rheinpfalz in den sozialen Medien treffend formulierte:
„Stadtentwicklung braucht Geduld, nicht Schlagzeilenpanik. Wer erwartet, dass ein neues
Innenstadtformat sofort Massen anzieht, verkennt die Dynamik lebendiger Stadtkultur“. Es
war daher eine bewusste Entscheidung, das Format „First Saturday“ bereits in den
Sommermonaten zu starten, damit es eben genau das kann: wachsen und sich
weiterentwickeln. Erste positive Effekte sind deutlich sichtbar: Mehr Aufenthaltsqualität, neue
Begegnungsräume und ein wachsendes Interesse an der Innenstadt, dies zeigt sich auch
durch die ersten Mitzieh- und Beteiligungseffekte weiterer Händler und Gastronomen,
darunter das Brauhaus zur Post, Optik Matt, Little Italy oder Froschkönig. Die Kombination
aus kostenfreiem Parken, einem vielfältigen Programm und dem Engagement der
Gewerbetreibenden bleibt der Schlüssel zum Erfolg.
Die Stadt Frankenthal wird auch weiterhin – gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und
allen Innenstadtakteuren – an der Weiterentwicklung des Formats arbeiten. Der nächste
„First Saturday“ findet am 6. September gemeinsam mit dem Frankenthaler Bauernmarkt
statt.
Weitere und aktuelle Informationen gibt es unter www.frankenthal.de/innenstadt
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)