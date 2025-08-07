Frankenthal – Gemeinsam für eine lebendige Innenstadt – „First Saturday“ nimmt Fahrt auf



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Kombination aus „First Saturday“ und der urbanen Sommerlounge auf dem

Rathausplatz setzte die Stadt Frankenthal am vergangenen Wochenende einen weiteren

Impuls für die Belebung der Innenstadt.

Besonders in den Nachmittags- und frühen Abendstunden wurde das neue Angebot von zahlreichen Besuchern gut angenommen – das Wetter spielte in diesem Zeitraum mit, die Liegestühle waren stark frequentiert, und vielerorts

kam Sommerstimmung auf. Die Innenstadt zeigte sich an diesem Samstag bereits

wesentlich belebter, trotz Sommerferien und der unsicheren Wetterlage. Die Besucher

verweilten auf dem Rathaus-platz, führten Gespräche und genossen die Sonnenstrahlen

nach mehreren regnerischen Tagen.

Zwei Stunden lang kostenlos parken konnten Besucher in den vier Parkhäusern in der

Innenstadt (Willy-Brandt-Anlage, Birkenmeier/ Hotel Central, City Center und am Bahnhof),

auf dem Parkplatz des Brauhaus zur Post und dem Parkdeck des CongressForums.

Rückmeldungen aus dem Einzelhandel

Während Geschäfte wie Angela Mode, Birkenmeier oder auch Zottelbär und Lesemaus den

Samstag als sehr gut bis gut gelungen einstuften und von spürbar mehr Kundenverkehr

berichteten, äußerten andere Betriebe aber auch Zurückhaltung und den Wunsch nach mehr

Frequenz im eigenen Laden. Die Stadt Frankenthal nimmt diese Rückmeldungen ernst und

bleibt auch zukünftig im engen Austausch mit den Beteiligten. Gleichzeitig richtet sich ein

Appell an alle innerstädtischen Händler und Gastronomen: Das Format „First Saturday“ ist

ein gemeinsames Sprungbrett – je mehr Akteure sich mit kreativen Ideen und Aktionen

beteiligen, desto attraktiver wird das Gesamtbild für die Frankenthaler Bevölkerung und die

Gäste aus der Region.

Gemeinsam wachsen – Schritt für Schritt

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass Formate wie die Sommerlounge auf dem Rathausplatz

oder auch Live-Musik wie etwa bei Angela Mode zur Begleitung des Shopping-Erlebnisses

Potenzial haben. Klar ist aber auch, dass es Zeit braucht: Neue Formate entstehen nach und

nach und entwickeln sich erst durch kontinuierliche Durchführung. Wie es eine Bürgerin als

Reaktion auf den letzten Artikel der Rheinpfalz in den sozialen Medien treffend formulierte:

„Stadtentwicklung braucht Geduld, nicht Schlagzeilenpanik. Wer erwartet, dass ein neues

Innenstadtformat sofort Massen anzieht, verkennt die Dynamik lebendiger Stadtkultur“. Es

war daher eine bewusste Entscheidung, das Format „First Saturday“ bereits in den

Sommermonaten zu starten, damit es eben genau das kann: wachsen und sich

weiterentwickeln. Erste positive Effekte sind deutlich sichtbar: Mehr Aufenthaltsqualität, neue

Begegnungsräume und ein wachsendes Interesse an der Innenstadt, dies zeigt sich auch

durch die ersten Mitzieh- und Beteiligungseffekte weiterer Händler und Gastronomen,

darunter das Brauhaus zur Post, Optik Matt, Little Italy oder Froschkönig. Die Kombination

aus kostenfreiem Parken, einem vielfältigen Programm und dem Engagement der

Gewerbetreibenden bleibt der Schlüssel zum Erfolg.

Die Stadt Frankenthal wird auch weiterhin – gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und

allen Innenstadtakteuren – an der Weiterentwicklung des Formats arbeiten. Der nächste

„First Saturday“ findet am 6. September gemeinsam mit dem Frankenthaler Bauernmarkt

statt.

Weitere und aktuelle Informationen gibt es unter www.frankenthal.de/innenstadt

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)