07.08.2025, 22:14 Uhr

Frankenthal – „FORUM FÜR ALLE“ Congressforum Frankenthal lädt zum Tag der offenen Tür ein am FR, 29. August 2026


Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstalter: Congressforum Frankenthal
Anlässlich der Kunst- und Einkaufsnacht im Rahmen der Frankenthaler Kulturtage öffnet das
Congressforum Frankenthal am Freitag, den 29. August 2025, seine Türen für Bürgerinnen und Bürger,
Kulturbegeisterte und Neugierige.

Unter dem Motto „Forum für alle“ erwartet die Besucherinnen und
Besucher ein vielfältiges Programm mit Einblicken in den Veranstaltungsbetrieb, musikalischen
Höhepunkten und einem besonderen Beteiligungsformat für Jugendliche.

Bereits am Vormittag wird es politisch: Von 9:00 bis 10:15 Uhr findet im Congressforum ein
Schüler:innen-Stadtrat statt. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 aus Frankenthaler Schulen
übernehmen in einem moderierten Planspiel die Rollen von Stadtratsmitgliedern. Gemeinsam mit
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer diskutieren sie die fiktive, aber praxisnahe Fragestellung, ob die
Sperrzeit für Fahrräder und E-Roller in der Frankenthaler Fußgängerzone aufgehoben werden soll.

Ab 14:00 Uhr öffnet das Congressforum die Türen des festlich geschmückten Spiegelsaals: Mit „JA im
Forum“ stellt sich die neue Außenstelle des Frankenthaler Standesamts vor. Bürgerinnen und Bürger
können den Trausaal besichtigen und sich einen Eindruck vom stilvollen Ambiente für künftige
Eheschließungen verschaffen.

Ergänzend dazu bietet das Congressforum über den Tag verteilt mehrere Hausführungen an, die spannende
Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen. Die Führungen finden um 10:30 Uhr, 15:00 Uhr, 18:15 Uhr und
20:15 Uhr statt und starten jeweils am Eingang 4.

Ein weiterer Programmpunkt greift das Thema Nachhaltigkeit auf: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens
informiert eine Ausstellung im Congressforum über das europäische Umweltmanagementsystem EMAS. Es
gilt als das anspruchsvollste seiner Art innerhalb der EU und unterstützt Unternehmen und Organisationen
dabei, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Das Congressforum ist seit 2018 EMAS-zertifiziert
– ein klares Zeichen für ein verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes Veranstaltungs-
management. (Eingang 4)

Am Abend stehen zwei Konzerte im Großen Saal auf dem Programm. Um 19:00 Uhr lädt die Musikschule
Frankenthal mit dem Pianisten Marc Lohse und der Geigerin Shirin-Aimée Schulz zu einem
sinfonischen Konzert mit Werken von Rossini, Mozart, de Sarasate und Brahms. Ab 21:00 Uhr übernimmt
die Stadtkapelle Frankenthal die Bühne: Mit bekannten Melodien aus Filmklassikern sowie Songs von
Elvis Presley, ABBA und Udo Jürgens greift sie das Motto des diesjährigen Landeskultursommers „Forever
young“ musikalisch auf. Beide Konzerte dauern etwa eine Stunde, finden ohne Pause statt und sind bei
freiem Eintritt zugänglich.

Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei. Das Congressforum Frankenthal lädt die Bürgerinnen und
Bürger ein, das Haus als Ort der Begegnung, der Kultur und der Offenheit neu zu entdecken – bei
Führungen, Gesprächen, Musik und vielen Perspektiven unter einem Dach.
Hinweise zu weiteren Kulturhighlights finden Sie unter www.congressforum.de .

Quelle: Congressforum Frankenthal GmbH

