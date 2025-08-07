Frankenthal – Fit durch den Winter mit den Sportkursen der vhs



Frankenthal / Metropolregion Rhjein-Neckar(red/ak) – Neben vielen abwechslungsreichen Yogakursen, wie „Vinyasa-Yoga mit intensiver Meditation“ hat die vhs Frankenthal im Herbstsemester einen neuen Thai Chi-Kurs dienstags und donnerstags einen Qui Gong-Kurs im Angebot. Beide Kurse wenden sich Anfänger*innen und Fortgeschrittene.

Der Rückbildungskurs am Montagabend, der erstmalig angeboten wird, wendet sich an Mütter kurz nach der Geburt. Am besten beginnt man 8 Wochen nach der Geburt mit der Rückbildungsgymnastik, aber auch wenn diese schon länger zurückliegt, ist eine Rückbildungsgymnastik immer sinnvoll. Der Kurs startet am 01. September und hat 10 Termine.

Ebenso neu ist der Kurs „Bodyshaping – Dein Weg zu einer starken und definierten Figur“, der am Donnerstag, den 09. September startet. In diesem Kurs erwarten die Teilnehmer*innen gezielte Übungen für einen straffen Körper, mehr Kraft und eine bessere Haltung. Mit abwechslungsreichen Workouts wird gezielt an Bauch, Beinen, Po und Armen gearbeitet und so gleichzeitig die Fitness verbessert.

Weitere Sportkurse wie zum Beispiel Funktionelles Training, Pilates, Faszientraining oder unsere Rückenkurse runden das Angebot der vhs ab. Neben den Präsenzkursen finden sich vielfältige Onlinekurse im Programm, wie Yoga und Rücken-fit.

In der Ferienzeit ist die Geschäftsstelle vom 14. Juli bis 08. August geschlossen und nur per Email unter info@vhs-ft.de zu erreichen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: Volkshochschule Frankenthal