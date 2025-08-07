Fahrenbach – Mehrere Verletzte bei Unfällen

Fahrenbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Pkw überschlagen – Fahrerin verletzt Am Dienstagnachmittag kam eine Frau bei Fahrenbach mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Gegen 15:35 Uhr befuhr die 19-Jährige mit ihrem Renault die Landesstraße 525 von Robern kommend in Richtung Fahrenbach, als sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, der Renault schleuderte nach links und überschlug sich mehrfach. Abschließend prallte das Auto mit dem Heck gegen einen Baum neben der Fahrbahn Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn