Eberbach – „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“ – Saniertes Mehrfamilienhaus besichtigen

Eberbach / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Energetische Sanierung zum Anfassen“ veranstaltet die Stadt Eberbach gemeinsam mit der KLiBA am 20. September 2025 den Aktionstag „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“. Engagierte Bewohnerinnen und Bewohner von energetisch sanierten Wohnhäusern in den teilnehmenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises öffnen ihre Türen und zeigen der Öffentlichkeit, wie energiesparendes Wohnen funktioniert, auch in Eberbach. Wer sein Haus energetisch optimieren möchte oder eine Sanierung plant, kann sich hier direkt informieren. Alle Termine und Orte finden Sie auch unter www.kliba-heidelberg.de.

Private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die ihr Haus ganz oder teilweise energiesparend saniert haben, gewähren Einblicke in ihre Projekte. Ob Heizungsaustausch, neue Fenster, Dämmung, PV-Anlage, Energieberatung oder Förderung – bei kurzen Führungen stellen sie zusammen mit Fachleuten die Sanierungsmaßnahmen vor und teilen ihre Erfahrungen.

Wir laden Sie herzlich ein zur Besichtigung eines sanierten Mehrfamilienhauses

am Samstag, den 20. September 2025, 10 – 14 Uhr, König-Heinrich-Straße 24/1.

Unter allen Besucherinnen und Besuchern verlosen wir eine begrenzte Zahl von individuellen Gebäude-Checks der Verbraucherzentrale. Gewinnspielkarten liegen in den teilnehmenden Gebäuden aus. Die Verlosung findet im November 2025 statt.

Über die Aktionsreihe GUT SANIERT?! ANHÖREN! ANSEHEN! ANFANGEN!

Die langfristige und kostenfreie Aktionsreihe GUT SANIERT?! ANHÖREN! ANSEHEN! ANFANGEN! behandelt verschiedene Aspekte der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Die KLiBA präsentiert in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis ein dreiteiliges Programm, das sich über das gesamte Jahr 2025 erstreckt.

Im März und April 2025 starteten die Auftaktveranstaltungen in Brühl, Eberbach, Heidelberg, Hirschberg, Mühlhausen, Schwetzingen und Weinheim unter dem Titel GUT SANIERT?! ANHÖREN! In Mittelpunkt standen die Themenabende zur Altbausanierung, zum Heizungstausch und zur Umstellung auf erneuerbare Energien.

Im Spätsommer werden am Aktionswochenende GUT SANIERT?! ANSEHEN! am 20. und 21. September energetisch sanierte Wohngebäude vor Ort erlebbar. Alle Termine und Orte finden Sie auch unter www.kliba-heidelberg.de.

Im November geht es bei GUT SANIERT?! ANFANGEN! schließlich um das eigene Gebäude. Hier sollen konkrete Fragen beantwortet und individuelle Lösungen gefunden werden, wie das persönliche Eigenheim energetisch saniert werden kann. Die teilnehmenden Kommunen bieten hierzu verschiedene Formate an.

Vor der Sanierung:



Nach der Sanierung:



Quelle: Stadtverwaltung Eberbach