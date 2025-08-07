Bensheim – Musik mit Seele, Stil und einem Schuss Humor – Das Herbstprogramm 2025 im Parktheater

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem vielseitigen, hochkarätigen Line-up laden Die Veranstalterinnen auch in diesem Herbst wieder zu einem außergewöhnlichen Kulturprogramm ins Parktheater Bensheim ein. Vom 24. September bis zum 7. Dezember 2025 erwartet das Publikum ein stilistisch vielfältiger Mix aus internationalem Jazz, alpiner Klangkunst, musikalischer Nostalgie, Saitenvirtuosität und einer kräftigen Prise Comedy.

Sechs Abende – Sechs Erlebnisse

Den Auftakt macht am Mittwoch, 24.09.2025 das Tingvall Trio. Die vielfach ausgezeichnete Jazzband rund um den schwedischen Pianisten Martin Tingvall verspricht mit dem neuen Album PAX einen Abend zwischen entspannter Melodik und kraftvoller Improvisation – ein Sound zwischen nordischer Weite und urbanem Groove.

Am Donnerstag, 25.09.2025 folgt mit Ganes ein Ausflug in die musikalische Seele Südtirols. Die drei Musikerinnen singen auf Ladinisch, einer der ältesten Sprachen Europas, und schaffen mit ihrem Album Vives einen sanften, poetischen Klangkosmos, der tief unter die Haut geht.

Klaus Lage, der mit Hits wie „1000 und 1 Nacht“ Generationen begeistert hat, kommt am Samstag, 04.10.2025 gemeinsam mit Pianist Bo Heart ins Parktheater. Im intimen Duo-Format erzählen die beiden von 40 Jahren Musikgeschichte – reduziert, ehrlich und emotional.

Ein musikalisches Weltklasse-Erlebnis erwartet Gitarrenfans am Montag, 27.10.2025: Das Transatlantic Guitar Trio mit Joscho Stephan, Richard Smith und Rory Hoffman bringt gleich drei Virtuosen auf die Bühne, die mühelos zwischen Gypsy, Jazz, Country und Fingerstyle pendeln. Technische Präzision trifft auf mitreißende Spielfreude.

Humorvoll, direkt und schlagfertig wird es am Donnerstag, 13.11.2025 mit Woody Feldmann. In ihrem neuen Programm Was isses sen? stellt sie die kleinen und großen Fragen des Lebens – und das auf ihre ganz eigene, herrlich ehrliche Art. Ein Abend, der Lachmuskeln trainiert und mit Überraschungen nicht geizt.

Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 07.12.2025 (Achtung: bereits um 19 Uhr!) die legendäre A-Cappella-Formation Naturally 7. Mit der Tour Closer Look – 25 Years feiert die US-Band ihr Bühnenjubiläum – und das auf ihre einzigartige Weise: Sieben Stimmen imitieren ein ganzes Orchester – virtuos, gefühlvoll und mitreißend.

Tickets und Infos

Alle Veranstaltungen finden im Parktheater Bensheim statt. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich – an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter:

www.die-veranstalterinnen.de

Weitere Informationen sowie Pressekontakt:

info@die-veranstalterinnen.de

Tel: 0172-6306957

Quelle: „Die Veranstalterinnen“ Bensheim