  METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

07.08.2025, 13:52 Uhr

Adelsheim – Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Adelsheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Frühen Mittwochmorgen versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Adelsheim einzubrechen. Kurz nach Mitternacht nahm der Bewohner des ersten Obergeschosses des Gebäudes in der Rittersbrunnenstraße mehrfach laute Geräusche aus dem Erdgeschoss war. Vermutlich machten sich der oder die Täter am Rollladen eines Fensters zu schaffen und versuchten diesen nach oben zu schieben. Als der Bewohner das Licht im Inneren einschaltete und mit einer Taschenlampe nach dem Rechten sah, konnte er keine Personen mehr antreffen. Möglicherweise kamen die mutmaßlichen Einbrecher aus Richtung Feuerwehr, entlang des Bachs, auf das Anwesen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten.

Hier geht es zu unserem Channel:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

