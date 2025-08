Wörth – Verfolgungsfahrt auf Autobahn A

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Abend des 05.08.2025 kam es auf der A65 von Kandel kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Fahrzeugführer wollte sich der Verkehrskontrolle entziehen. Letztlich konnte das Fahrzeug auf der Rheinbrücke gestoppt werden, wobei der Fahrer von der Örtlichkeit fußläufig weiterflüchtete. Zwecks Fahndung wurde die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe kurzzeitig vollgesperrt und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers Fahndungsmaßnahmen getroffen. Dadurch konnte der 24-jährige Flüchtige zeitnah festgestellt und festgenommen werden. Das geführte Fahrzeug war nicht zugelassen und im Fahrzeug konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle:

Polizeidirektion Landau