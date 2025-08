Weinheim – Noch ein Fest für das ganze Land – Landesfesttage bilden nochmal einen Höhepunkt der Heimattage

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Landesfesttage bilden vom 12. bis 14. September nochmal einen Höhepunkt der Heimattage in Weinheim – In Verbindung mit dem Weinheimer Herbst.

„Mit einem mitreißenden Programm gelingt es der Zwei-Burgen-Stadt Weinheim, das Heimatgefühl in unser Land zu transportieren. Das hat bereits der Baden-Württemberg-Tag im Mai auf eindrucksvolle Weise gezeigt. Jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf den nächsten Höhepunkt im Heimattagekalender: Die Landesfesttage.“

Mit diesem Satz erweist sich der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl nicht nur als Weinheim-Kenner, der er in diesem Jahr der Heimattage zweifellos geworden ist. Er lädt damit auch das ganze Land ein, am Wochenende vom Freitag, 12. September bis Sonntag, 14. September nochmal die Stadt der Heimattage 2025 zu besuchen. „Auf dieses Festwochenende und die Begegnungen mit den Menschen freue ich mich bereits sehr“, hat der Politiker und Stellvertretende Ministerpräsident jetzt erklärt.

Die Landesfesttage vom 12. bis 14. September bilden nochmals einen wahren Höhepunkt im Weinheimer Heimattage-Programm. Nach dem modern ausgerichteten „Baden-Württemberg-Tag“ im Mai widmet sich dieses Wochenende nun ganz der Tradition und dem Brauchtum des Landes – das sind die beiden Säulen der Heimattage.

Die Weinheimer Besonderheit dabei: Bewusst haben sich das Stadtmarketing und der Einzelhandels-Verein „Lebendiges Weinheim“ dazu entschieden, die Landesfesttage mit dem Weinheimer Herbst zu verbinden, der seit Jahren einen verkaufsoffenen Erlebnissonntag bietet. Denn klar ist: An diesem Tag wird die Stadt proppevoll sein.

Der Weinheimer Herbst lädt auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Ständen zum Shoppen und Genießen ein. Besucherinnen und Besucher können sich bereits am Samstag auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Aktionen der zahlreichen inhabergeführten Geschäfte freuen. Am Sonntag begrüßt Weinheim die Region von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag mit einer spannenden Mobilitätsschau in der Innenstadt.

Zum Weinheimer Herbst gehört auch wieder das Dürreplatzfest, das am 13. und 14. September mit einem bunten Bühnenprogramm für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgt.

Im Mittelpunkt des Wochenendes steht am Sonntag, 14. September, ab 14 Uhr, der große Landesfestumzug, an dem sich über 2000 Menschen in rund 70 Gruppen beteiligen. Es sind großteils Trachten- und Brauchtumsgruppen aus dem ganzen Land. Es wird ein fröhlicher Freudenwurm aus Flaggen, Fanfaren, Dirndl, Trachten, Knickerbockern und Bollenhüten, der sich da von der Peterskirche aus in Richtung Schlosspark zieht. Vorbei an einer Ehrentribüne, auf der an der Seite von Oberbürgermeister Manuel Just kein Geringerer Platz nehmen wird als Ministerpräsident Winfried Kretschmann – der „Landesvater“ freut sich ganz besonders, den nördlichsten Winkel seines Bundeslandes zu bereisen, zumal es seine letzten Heimattage im Amt sein werden. Bei der nächsten Wahl im März tritt er bekanntlich nicht mehr an. Vor dem Umzug wird Kretschmann an einem Staatsempfang im oder am Schloss teilnehmen.

Im Schlosspark wird an diesem Wochenende ein Festzelt aufgebaut sein, am Samstagabend, 13. September, wird ein Brauchtumsabend veranstaltet (das Programm wird noch bekanntgegeben). Zum Programm gehören Volkstänze, Musik und Geschichten über die Bräuche und Traditionen der Heimat.

Im Museum wird es da bereits seit Mitte August (Eröffnung am 15. August) eine passende Trachtenausstellung geben, Titel: „Gut be- Tracht – et“. Sie geht bis einschließlich 14. September. Freitags, 12. September, 16 Uhr; verleiht das Wissenschaftsministerium in der Stadthalle die Heimatmedaillen an Menschen, die sich für ihr Heimatland Baden-Württemberg besonders verdienst gemacht haben.

Klar ist, schon vor dem zweiten Heimattage-Highlight: „Ideenreich und mit einem beeindruckenden Veranstaltungsangebot haben die Menschen in Weinheim die Aufmerksamkeit weit über die Region hinaus auf ihre Heimatstadt Weinheim gelenkt, wo sie in diesem Jahr ihre Heimattage in großem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit ehrenamtlichem Engagement feiern. So der O-Ton der Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, die ebenso ein Ehrengast des Wochenendes sein wird.

Quelle: Stadt Weinheim