Speyer – Unterwegs, um 365 Tage lang zuzuhören: Begegnungen in Edenkoben, Neustadt und Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Stille durch ganz Deutschland, das ist das Ziel von Daniel Beerstecher. Der Stuttgarter Künstler läuft und schweigt dabei. Mitte August auch in der Pfalz, in Edenkoben, Neustadt und Speyer.

Edenkoben / Neustadt / Speyer. Ende Juni, zur Zeit der Sommersonnenwende, ging es für ihn los: Da ist Daniel Beerstecher, Jahrgang 1979, der in Stuttgart lebt, zu einer einjährigen Wanderung durch die Bundesrepublik aufgebrochen. Zu Fuß, mit kleinem Gepäck. Er übernachtet bei Freunden, Künstlerkollegen und wo es sich gerade anbietet.

Das Besondere bei dieser Wanderung aber ist: Daniel Beerstecher ist in der Stille durch das Land unterwegs. Teil des Kunstprojekts ist es, schweigend zu laufen, schweigend einzukehren und im Schweigen anderen zuzuhören. „In einer Welt, die von Lautstärke, Polarisierung und Selbstdarstellung geprägt ist, rückt er eine leise, oft übersehene Tugend in den Mittelpunkt: das aufrichtige, präsente Zuhören”, so beschreibt der Künstler sein Projekt selbst, mit dem er das Zuhören selbst zur Kunstform machen möchte. Aus seiner Arbeit als Performancekünstler und Achtsamkeitslehrer weiß Daniel Beerstecher: „Zuhören – echtes, aufmerksames Zuhören – ist eines der größten Geschenke, die wir einander machen können.”

Derzeit im Badischen unterwegs, erreicht Beerstecher voraussichtlich am 14. August das Herrenhaus Edenkoben, wo er 2010 selbst Stipendiat war. Am Freitag, 15. August, sitzt Daniel Beerstecher dann von 14 bis 19 Uhr bei schönem Wetter im Garten des Herrenhauses Edenkoben (Klosterstraße 175). Menschen, die vorbeikommen, begegnet der Künstler ganz im Schweigen und trotzdem in voller Aufmerksamkeit. Willkommen sind alle, die sich darauf einlassen möchten – auf eine besondere Begegnung und einen besonderen Austausch. Es kann gemeinsam in Stille verweilt werden oder der Gast kann einfach reden und dabei gewiss sein: Daniel Beerstecher hört zu.

Im Schweigen unterwegs sein – auch das ist mit dem Künstler möglich. Denn am Samstag, 16. August, wandert Daniel Beerstecher eine Etappe von Edenkoben zum Kloster Neustadt. Dabei können ihn Interessierte begleiten. Die etwa 14 Kilometer lange Strecke führt über die Kalmit und bewältigt so auch rund 500 Höhenmeter. Auch wenn eine gewisse Kondition vonnöten ist, so schafft das Gehen in Stille mehr Verbundenheit und Aufmerksamkeit, etwa für die durchwanderte Natur. Los geht es um 9 Uhr am Herrenhaus Edenkoben (Klosterstraße 175). Alternativ besteht die Möglichkeit, um 9.30 Uhr in St. Martin dazustoßen. Der Treffpunkt dort ist die Bushaltestelle „St. Martin, Ort”, zumal dies mit öffentlichen Verkehrsmitteln leichter erreichbar ist. Eine kurze Anmeldung per E-Mail an kontakt@ich-hoere-zu.com ist wünschenswert.

Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten zur Begegnung mit dem schweigenden Künstler: Im Park des Kloster Neustadt ist Daniel Beerstecher am Sonntag, 17. August, zwischen 13 und 18 Uhr anzutreffen. Von dort wandert Beerstecher schließlich nach Speyer. Am Mittwoch, 20. August, ist Daniel Beerstecher von 13 bis 17 Uhr beim Pilger-Verlag präsent und sitzt im Hof des Klosters St. Magdalena (Hasenpfuhlstraße 32). Auch hier begegnet er allen, die mit dabei sein möchten, im Schweigen. Eine Erfahrung Beerstechers dabei lautet: „In dieser Atmosphäre ungeteilter Aufmerksamkeit kann sich zeigen, was in der Hektik des Alltags und gewöhnlichen Gesprächen oft verborgen bleibt – eine Begegnung mit einem Schweigenden, die vielleicht mehr sagt als viele Worte.”

Weitere Informationen unter https://ich-hoere-zu.com im Internet, schriftlicher Kontakt über Mail an kontakt@ich-hoere-zu.com. Schriftliche Interviews mit Daniel Beerstecher sind möglich.

Quelle: Bistum Speyer/”Der Pilger”