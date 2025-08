Speyer – Jazz zwischen Nostalgie, Energie und Eleganz: „Jazz im Rathaushof“ vom 22. bis 24. August 2025

Süeyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Speyerer Rathausinnenhof für ein Wochenende in eine stilvolle Open-Air-Bühne für hochkarätigen Jazz. Vom 22. bis 24. August 2025 lädt das traditionsreiche Festival „Jazz im Rathaushof“ erneut zu musikalischen Begegnungen, sommerlicher Atmosphäre und swingenden Klangwelten ein. Mit einem vielseitigen Line-up von Ragtime bis Bigband, von traditionell bis temperamentvoll präsentiert Kurator Matthias Debus in seinem zweiten Amtsjahr ein Programm, das Genregrenzen charmant ignoriert und ganz im Zeichen lebendiger Jazzkultur steht.

Ob in der Leichtigkeit des Samstagvormittags oder in der energiegeladenen Abendstimmung: Die eingeladenen Formationen bringen internationale Klasse auf die Bühne – und das vor der historischen Kulisse des Speyerer Rathauses, flankiert von kulinarischen Angeboten aus dem Ratskeller. So entsteht auch 2025 wieder jener besondere Dreiklang aus Musik, Ambiente und Gastlichkeit, der das Festival seit Jahren prägt.

Swingende Zeitreise in die Roaring Twenties

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 22. August 2025, um 19.30 Uhr mit einer Reise durch das goldene Zeitalter von Ragtime, Boogie Woogie, Harlem Stride und Barrelhouse. Bereits mit der Gründung von Rag Doll im Jahr 2012 war klar – Bessie Smith ist schuld daran, dass sich Sängerin Käthe von T. und Pianistin Amy Protscher mit Rag Doll den 1920er Jahren und ihrer Musik verschrieben haben. Vom emotionalen Überschwang und dem derben, aber ehrlichen Humor der „Kaiserin des Blues” Bessie Smith und ihren Zeitgenossinnen von Ma Rainey und Ethel Waters bis Alberta Hunter lassen sich die Berliner Musikerinnen immer wieder gern in dieses goldene Musikzeitalter und seine Geschichte(n) entführen. Vervollständigt wird das Trio Rag Doll durch Ulrikke Hanspach-Torkildsen aus Oslo, deren furiose Virtuosität an der Posaune die Besetzung des klassischen Bessie-Smith-Trios komplettiert. Der Funke springt sofort über, und sie verwandeln jede Bühne in einen großartigen, alten Juke Joint im amerikanischen Süden der 1920er Jahre. Und wie das an Orten wie diesen nun mal ist: Es darf gelauscht, geswingt und getanzt werden, bis die Luft brennt. Welcome to the Roaring Twenties.

Glamouröser Swing – eine Hommage an die Meister

Am Samstag, 23. August 2025, um 11.30 Uhr geht es unter dem Motto „Tribute to the masters of swing!“ weiter. Dieses Motto hat sich das Blue Sky Orchestra auf die Fahnen geschrieben und lässt die „Goldenen Zeiten” der Swing-Ära wiederaufleben. Von Frank Sinatra bis Dean Martin, Benny Goodman bis Count Basie, das Blue Sky Orchestra hat Swing nicht nur im Repertoire, sondern auch im Blut. Die hochkarätigen Musiker um Felix Wiegand und die Brüder Robert und Martin Führer sorgen für ein Swing-Erlebnis der besonderen Art: extravagant, glamourös, stimmungs- und niveauvoll. Dabei dürfen große Klassiker wie „Lady Is A Tramp”, „Come Fly With Me” oder „Fly Me To The Moon” nicht fehlen. Dass die Bigband neben diesen oft und gern gehörten Hits auch ausgesuchte Perlen der Swingzeit spielt – wie „9:20 Special” oder „Jitterbug Boogie” – beweist einmal mehr, dass das erstklassige Ensemble seit Jahren in der professionellen Musical- und Bigband-Szene Deutschlands zuhause ist. Das Herz der Band bildet die Rhythmusgruppe mit Piano, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug. Hinzu kommt die Bläsergruppe, bestehend aus Trompete, Posaune, Alt- und Tenorsaxofon.

Rauer Sound trifft Swing – die Rockband der Swing-Szene

Am Samstag, 19. August 2023, steht ab 19.30 Uhr The Huggee Swing Band auf der Bühne. Man könnte sie auch als „die Rockband unter den Swing Bands” bezeichnen: Rau. Wild. Kompromisslos. Gegründet zur Eröffnung der Mannheimer Szene-Kneipe „Hagestolz” kämpfte sich die Band hoch bis ins Berliner Konzerthaus. Heute ist sie deutschlandweit bekannt und nicht mehr aus der Swing-Szene wegzudenken. Die Band steht jeher für einen Mix aus Leichtsinn und Ernsthaftigkeit, Tradition und Moderne, MP3 und Vinyl oder Tanzschuh und Sneaker. Ob traditionelle Songs in modernem Gewand oder genau umgekehrt, alles kann, nichts muss. Nur Spaß bringen, das muss es! Nach fünf Jahren Instrumental-Swing schlagen die HUGGEES mit ihrem aktuellen Album „Nightmood” ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte auf und holen sich Verstärkung am Gesang. Mit Jil Pappert (Mannheim) hat die Band eine Sängerin gefunden, welche mit ihrer herausragenden Stimmfarbe und coolen Attitude wie die Faust auf’s Auge zu den sieben Jungs passt.

Lässiger Jazz mit jungen Wilden

Swinging in Summertime – Lässig, mitreißend, unterhaltsam. Am Sonntag, 24. August 2025, um 11.30 Uhr präsentiert der international renommierte und mehrfach preisgekrönte Musiker Chris Hopkins gemeinsam im Quartett mit den „Young Lions” große Melodien aus dem New Yorker Jazz Age, heiße Latin-Klänge, gefühlvolle Balladen und bluesgetränkten Improvisationen. Er trat bereits mit Jazz-Größen wie Clark Terry, Butch Miles und Till Brönner auf. In seiner Funktion als Jazz-Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln wurde er mit mehreren Auszeichnungen für seine Verdienste um den klassischen Jazz in Europa geehrt. Mit den „Young Lions” hat sich eine Formation aus besonders talentierten Jazz-Nachwuchsmusikern gefunden, die mit einer Mischung aus Eleganz, Übermut, Humor und Lebensfreude aufwarten. Das Publikum erwartet eine spektakuläre Show mit Swing Classics, mit melodiösen Vocal-Nummern, fetzigen Instrumentals sowie überraschenden Instrumenten- und Besetzungswechseln

Ein Blick hinter die Kulissen – Kurator im Gespräch

Bevor am Freitag, 22. August 2025, die ersten Takte von „Jazz im Rathaushof“ über den Speyerer Rathausinnenhof erklingen, besteht für Medienvertreter*innen die Gelegenheit, mit dem Kurator der Veranstaltungsreihe, Matthias Debus, persönlich ins Gespräch zu kommen. Für Interviews steht Matthias Debus gerne zur Verfügung. Eine Kontaktvermittlung ist über die Pressestelle der Stadt Speyer möglich.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr befindet sich Debus nun in seinem zweiten Amtsjahr als künstlerischer Leiter – mit einem klaren Bekenntnis zur gesellschaftlichen Relevanz von Kultur: „Musik verbindet, tröstet, inspiriert – und schafft Räume der Begegnung und des Miteinanders. Festivals wie „Jazz im Rathaushof“ sind deshalb weit mehr als blosse Unterhaltung: Sie sind Ausdruck gelebter Kultur, Zeichen von Offenheit und ein wertvoller Beitrag zu einer lebendigen Stadtgesellschaft.“

Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen betont Debus zudem, wie bedeutsam das Fortbestehen solcher kulturelleren Formate ist: „In Zeiten von Kriegen und Klimakatastrophen, leeren Kassen und immensen Anforderungen an Kommunen ist es mir deshalb eine besondere Freude, dass das Team des Kulturbüros der Stadt Speyer es erneut – allen Widrigkeiten zum Trotz – geschafft hat, die Kontinuität dieses schönen und traditionsreichen Festivals zu bewahren! Mein besonderer Dank gilt Tanja Binder, Alexander Glas und Steffi Braun, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, dass das diesjährige Festival nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen ist!“

„Auch wenn Kultur vielen heutzutage nur als ein „nice to have“ erscheint und manche meinen, dass es doch viel wichtiger wäre, „die Wirtschaft“ zu stützen und voranzubringen, möchte ich gerne auf zwei Dinge verweisen: Einerseits darf man nie vergessen, dass kulturelle Ereignisse auch immer wirtschaftliche Impulse für Kommunen als Nebeneffekt nach sich ziehen und andererseits ist Kultur immer ein Investition in die gesamtgesellschaftliche Zukunft, schafft sie doch einen geistig-emotionalen Nährboden auf dem Wirtschaft, Forschung und Industrie erst gedeihen können. Ein Baum ohne Wurzeln wird keine Früchte tragen können“, betont Debus.

Die Eintrittskarten für die Abendkonzerte kosten 18 Euro (ermäßigt 13 Euro) und sind online unter www.stadt-speyer.reservix.de/events (zuzüglich zwei Euro Servicegebühr sowie ggf. Versandkosten) und bei der Tourist-Information Speyer sowie allen anderen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Tages-/Abendkasse öffnet jeweils 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn, sofern noch Restkarten verfügbar sind (Eintrittspreise zuzüglich drei Euro). Der Eintritt zu den Konzerten am Samstag- und Sonntagmittag ist frei.

Die Konzerte im Überblick:

Freitag, 22. August 2023, 19.30 Uhr: Rag Doll

Open-Air im Rathausinnenhof, Maximilianstraße 12

Eintritt: 18 Euro (ermäßigt 13 Euro)´

Käthe von T. (Gesang)

Amy Protscher (Klavier)

Ulrikke Hanspach-Torkildsen (Posaune)

Samstag, 23. August 2023, 11.30 Uhr: Blue Sky Orchestra

Open-Air im Rathausinnenhof, Maximilianstraße 12

Eintritt frei

Samstag, 23. August 2023, 19.30 Uhr: The Huggee Swing Band

Open-Air im Rathausinnenhof, Maximilianstraße 12

Eintritt: 18 Euro (ermäßigt 13 Euro)

Jil Pappert (Gesang)

Stephan Udri (Trompete)

Fabian Schöne (Saxophon)

Johannes Reinhuber (Klarinette, Saxophon)

Garrelt Sieben (Posaune)

Tobias Altripp (Klavier)

Simon Schallwig (Kontrabass)

Julian Losigkeit (Schlagzeug)

Sonntag, 24. August 2023, 11.30 Uhr: Chris Hopkins meets the Young Lions

Open-Air im Rathausinnenhof, Maximilianstraße 12

Eintritt frei

Quelle: Stadtverwaltung Speyer