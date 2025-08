Speyer – Happy Week – Aktionswoche für Kinder in Aufnahmestelle

Speyer / Metropolregion Rhein-neckar – Jährlich organisieren Mitarbeitende des Diakonischen Werks Pfalz in der Aufnahmestelle für Asylbegehrende (AfA) in Speyer Nord für Kinder der Einrichtung eine „Happy Week“. Die Aktionswoche mit Musik, Sport und kreativen Angeboten stellt für die jüngsten Bewohner*innen einen Höhepunkt in ihrem Alltag dar. In der zurückliegenden Aktionswoche konnten dank der 5.000 Euro Spende der BASF SE wieder vielfältige Programmpunkte angeboten werden. Täglich bis zu 70 Kinder und Jugendliche haben teilgenommen.

Unter Anleitung von Judith Klimm und Barbara Leisten, Mitarbeiterinnen des Migrationsfachdienstes des Diakonischen Werks Pfalz, bastelten die Kinder mit großer Begeisterung unter anderem eigene Musikinstrumente – von bunt bemalten Trommeln über Rasseln bis hin zu fantasievollen Klangspielen. Dabei standen nicht nur Kreativität und Spaß im Vordergrund, sondern auch das gemeinsame Erleben und der Ausdruck eigener Ideen. Ein selbst geschriebener Rap wurde in sechs unterschiedlichen Sprachen eingeübt und thematisierte den Wunsch nach einem Leben in Frieden und gegenseitigem Respekt. „Diese Woche ist für die Kinder jedes Mal ein echtes Highlight“, sagt Judith Klimm, die neben als Grundschullehrerin sowie als Mitarbeiterin der Diakonie in der Aufnahmestelle arbeitet und niederschwellige, pädagogische Angebote vor Ort umsetzt. „Gerade für Kinder, die schwierige Fluchterfahrungen hinter sich haben, sind solche Aktionen ein wichtiger Beitrag zu einem Stück Normalität und Freude im Alltag.“

Die Aktionswoche bot abwechslungsreiche Mitmachangebote: Sportspiele auf dem Außengelände, fantasievolles Gestalten von T-Shirts und gemeinsam eingeübten Tänze und Lieder. Am Abschlusstag konnten die Kinder stolz ihre Ergebnisse den anwesenden Eltern und Besuchern präsentieren. Der Auftritt einer Clownin rundendete das Programm ab und sorgten für strahlende Gesichter.

Neben der jährlichen Aktionswoche in den Sommerferien organisieren die Fachkräfte in der AfA im Jahresverlauf weitere saisonale Angebote wie Schultütenaktionen, Waffelbacken oder eine Nikolausfeiern.

Quelle:

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz