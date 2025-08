Neustadt – Basteln, Kochen, Outdoor-Spaß: Jugendtreff startet wieder!

Neustadt / Lachen-Speyerdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 22. August 2025 startet wieder der Jugendtreff der Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e. V. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren und findet freitags von 15:30 bis 17:00 Uhr statt – ausgenommen in den Schulferien.

Das Programm ist so vielfältig wie die Interessen der Teilnehmenden selbst: Basteln, Kochen, Outdoor- Aktivitäten. Es stehen z. B. Billard, Tischtennis, Brettspiele und Switch ebenso auf dem Plan wie Bouldern, Lagerfeuer und diverse Sportspiele. Das Besondere: Die Gestaltung orientiert sich an den Wünschen der Teilnehmenden, die so die Aktivitäten im Treff selbst mitbestimmen können.

So entsteht ein Ort, an dem junge Menschen unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen gemeinsam aktiv sein, Neues ausprobieren und wertvolle Erfahrungen im persönlichen und sozialen

Bereich sammeln können. Damit dies ganzjährig möglich ist, findet das Angebot im Sommer auf dem weitläufigen Außengelände und im Winter in der Halle statt – wetterunabhängig und stets abwechslungsreich.

Veranstaltungsdaten:

Wann: Jeden Freitag | 15:30 – 17:00 Uhr | nicht in den Schulferien

Wer: Für alle zwischen 10 und 13 Jahren

Wie: mit Betreuung

Wo: Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Str. 19, 67435 Neustadt

Fotos von Wolfgang Klein

Für weitere Informationen können Sie sich an die Steuerungsgruppe der Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage wenden – per Mail unter abenteuer@tus1910.de oder telefonisch unter 06327 5068951.

Quelle: Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e.V.