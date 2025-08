Neckargemünd – Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt, eine Person leicht verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag (05.08.2025, gegen 17:40 Uhr), versuchte ein 35-Jähriger eine Handtasche in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum am Zollhof zu retournieren, welche zuvor in Mannheim gestohlen wurde. Der Kassiererin fiel eine Unstimmigkeit auf dem Kassenzettel auf und sie alarmierte den Sicherheitsdienst und die Polizei. Bei Erscheinen des Sicherheitsdienstes floh ... Mehr lesen »