Neckargemünd – Diebstahlserie aus unverschlossenen Fahrzeugen – Zeugenaufruf

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu mehreren Autos, die in der Neckarsteinacher Straße, der Bergstraße, der Hirschgasse, der Peter-Schnellbach-Straße sowie der Mühlgasse und der Uferstraße geparkt waren.

Unbekannte gelangten im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in sechs Autos der Marken Peugeot, VW, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai und Opel und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Die Suche verlief überwiegend erfolglos, lediglich aus dem Hyundai wurde eine Spielekonsole der Marke Nintendo im Wert von knapp 500 Euro entwendet und aus dem Opel Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro. Anschließend verließ die unbekannte Täterschaft die Örtlichkeiten in unbekannte Richtungen. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Neckargemünd geführt werden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Die Polizei rät beim Verlassen/Abstellen von Fahrzeugen unter anderem zu folgendem Verhalten:

– Prüfen Sie immer, ob Ihr Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist.

– Lassen Sie nach Möglichkeit keine Wertsachen in Ihrem Fahrzeug

zurück. Legen Sie diese gegebenenfalls in den Kofferraum, um so

Tatanreize zu minimieren.

– Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am

Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

– Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr

Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

– Sofern Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet

ist, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

– Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach,

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug

entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu

verschließen.

– Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören,

sodass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie auch online unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ .

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim