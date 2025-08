Mutterstadt/Limburgerhof – Radfahrer und Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Mutterstadt/Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstagnachmittag (05.08.2025) gegen 16:25 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem PKW aus einer Einfahrt im Medardusring heraus und übersah hierbei einen 32-jährigen Radfahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Zu einem weiteren Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Dienstagabend (05.08.2025) gegen 18:00 Uhr in der Knospstraße in Limburgerhof. Eine 63-jährige Autofahrerin missachtete an der Kreuzung Knospstraße/Carl-Bosch-Straße die Vorfahrt des 61-jährigen Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.500EUR.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt