Mutterstadt – Jugendliche Brandstifter nach mehreren Bränden ermittelt

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Dienstag (05.08.2025) auf Mittwoch (06.08.2025) kam es in Mutterstadt an mehreren Örtlichkeiten zu insgesamt sieben Kleinbränden (Sträuchern und Mülltonnen). Die Brände konnten jeweils durch die Feuerwehr und Polizei schnell gelöscht werden. Aufgrund des Hinweises zweier Zeugen, die auch eine gute Personenbeschreibung geben konnten, stellte die Polizei in unmittelbarer Nähe zwei Personen fest. Es besteht der Verdacht, dass die zwei Personen im Alter von 16 und 17 Jahren die Brände verursacht haben. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt