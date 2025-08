Metropolregion Rhein-Neckar – Sternschnuppenregen: Perseiden 2025 erreichen ihren Höhepunkt – Störfaktor Mond

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – An der ersten Arbeiterolympiade vor 100 Jahren, die im Juli 1925 in Frankfurt am Main stattfand, nahmen auch zwei Schwerathleten aus Mutterstadt teil, nämlich der Gewichtheber Ludwig Reimer und der Ringer Fritz Klein. Beide gehörten seinerzeit dem 1892 gegründeten Athleten-Klub an, der wiederum Teil der Mutterstadter Arbeitersport- und Kulturvereine war, ... Mehr lesen »