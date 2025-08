Mannheim – Kinderchor engagiert sich für biologische Vielfalt – Bau von Nisthilfen im Kirchengarten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 20 Kinder des Kinderchores und zehn Erwachsene der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt beteiligten sich am 31.07.2025 mit Begeisterung und handwerklichem Geschick an der Aktion „Nisthilfen für Meisen”. Im Rahmen der kommunalen Biodiversitätsstrategie setzte die Aktion nicht nur ein konkretes Zeichen für den aktiven Artenschutz, sondern auch für die frühzeitige Einbindung junger Generationen in Umweltfragen.

Die Veranstaltung fand im Kirchengarten der Melanchthonkirche statt. Ziel war es, Kindern auf anschauliche Weise Wissen über heimische Tierarten und die Bedeutung der biologischen Vielfalt zu vermitteln – und dabei selbst aktiv zu werden. Nach einer Begrüßung durch die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde Dr. Sabine Mahr wurden die Kinder von Fachleuten der Unteren Naturschutzbehörde in die faszinierende Welt des Naturschutzes eingeführt. Biodiversitätsmanagerin Elena Schuster erklärte anschaulich, warum es wichtig ist, unsere heimischen Tierarten und ihre Lebensräume zu schützen und was wir Menschen zum Erhalt der Artenvielfalt tun können. Anschließend durften die Kinder selbst Hand anlegen: Unter fachlicher Anleitung bauten sie in kleinen Gruppen Nisthilfen, die im Kirchengarten sowie an weiteren geeigneten Stellen auf dem Kirchengelände und an der Kirche selbst angebracht werden sollen.

Neben der handwerklichen Aktivität stand auch die Beteiligung an der Biodiversitätsstrategie selbst auf dem Programm: In einer kindgerechten Ideensammlung konnten die Teilnehmer weitere Vorschläge zum Schutz der Natur auf dem Kirchengelände einbringen. Die Veranstaltung wurde von der Unteren Naturschutzbehörde gemeinsam mit der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt organisiert.

Mit der Veranstaltung wurden gleich zwei zentrale Ziele der kommunalen Biodiversitätsstrategie umgesetzt: die Förderung des Bewusstseins für biologische Vielfalt sowie die Schaffung konkreter Schutzmaßnahmen – in diesem Fall in Form von Nisthilfen für Vögel. Die Strategie wird im Rahmen des gleichnamigen Projektes „Erstellung einer Biodiversitätsstrategie für den Stadtkreis Mannheim”, das im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) gefördert wird, entwickelt.

Mehr Informationen zur kommunalen Biodiversitätsstrategie findet man auf:

www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/biodiversitaetsstrategie.

Quelle: Stadt Mannheim