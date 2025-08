Ludwigshafen – Widerstand nach Betrugsversuch

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag (05.08.2025, gegen 17:40 Uhr), versuchte ein 35-Jähriger eine Handtasche in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum am Zollhof zu retournieren, welche zuvor in Mannheim gestohlen wurde. Der Kassiererin fiel eine Unstimmigkeit auf dem Kassenzettel auf und sie alarmierte den Sicherheitsdienst und die Polizei. Bei Erscheinen des Sicherheitsdienstes floh der 35-Jährige in Richtung Rheinuferstraße. Er konnte schließlich durch die alarmierten Polizeikräfte in der Nähe des Bürgerhofes gestellt werden. Als der Tatverdächtige erneut flüchten wollte, wurde er durch die Beamten festgehalten. Hiergegen wehrte er sich massiv. Der Mann konnte erst nach dem Einsatz von Pefferspray und des Tasers gefesselt werden. Der 35-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen, weshalb er zu einer Polizeidienststelle verbracht wurde, wo ihm zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte und der 35-Jährige selbst leicht verletzt. Der Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und muss sich nun wegen versuchten Betruges und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz