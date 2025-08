Ludwigshafen – Den Wildpark mit Humor und spannenden Tiergeschichten ergründen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei einem entspannten Spaziergang können Wildpark-besucher*innen am Mittwoch, 13. August 2025, interessante Fakten sowie Geschichten zum Schmunzeln aus erster Hand erfahren. Referentin Monika Hußmann teilt mit den Teilnehmer*innen von 18 bis 21 Uhr lustige Geschichten, die sich über das Jahr hinweg mit den Tieren in Rheingönheim zugetragen haben. Dabei erfahren Kinder und Erwachsene zum Beispiel, warum Minipigs Schafhüter sind und wieso das Mufflon Levi Kinderwagen liebt. Treffpunkt für die Führung ist am Haus der Naturpädagogik. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen 20 Euro pro Person.

Quelle: Stadt Ludwigshafen