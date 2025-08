Ludwigshafen – Brand eines Autos – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht auf Mittwoch (06.08.2025, gegen 3:15 Uhr) brannte ein Auto auf dem Parkplatz in der Kurve der Straße Am Fügenberg. Warum der orangefarbene Toyota Aygo anfing zu brennen, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas verdächtiges in der Straße Am Fügenberg beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz